Un villageois de Chamb (Syunik), Arayik Simonyan (50 ans) ancien combattant, trouve la mort lors de sa chute d’un rocher

Un homme d’une cinquantaine d’années, du village de Chamb dans la région de Syunik (Arménie) qui avait participé à la guerre de libération de l’Artsakh du joug azéri, est mort le 6 mai vers 17 heures lors d’une chute de 15 mètres depuis un rocher.

Sacha Stepanyan le maire de la commune de Chamb a donné quelques informations sur l’identité de la victime. « Arayik Simonyan avait 50 ans. Il était parti en montage et a glissé d’un rocher. L’endroit était caillouteux avec des rochers dont le plus haut est à 15 mètres. Notre villageois était quelqu’un de bien qui avait traversé la guerre, un combattant. Il était marié et avait 2 filles et des petits-enfants. On ne sait pas s’il était seul ou pas » dit le maire de Chamb.

Krikor Amirzayan