Entretien téléphonique entre Zohrab Mnatsakanyan et Sergueï Lavrov hier

Mercredi 6 mai le ministre arménien des Affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan a eu un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères à Erévan.

Lors de l’entretien, un certain nombre de dossiers ont été analysés ainsi que la situation crée en Arménie et en Russie par l’épidémie du coronavirus. D’autres sujets furent également abordés dont la situation régionale et notamment le processus de paix en Artsakh sous la direction des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. A l’heure actuelle la diplomatie arménienne n’a pas fourni le contenu précis de ces discussions autour de l’Artsakh. Un sujet sensible, au regard des révélations ou rumeurs qui ont fait étant il y a quelques jours d’une paix négocié avec concessions territoriales de l’Artsakh à l’Azerbaïdjan. Des rumeurs qui ont été démenties tant par Zohrab Mnatsakanyan que le gouvernement arménien à commencer par Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan