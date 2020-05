70 personnes lors d’un enterrement au village de Ddmachen dans la région de Gegharkounik et 39 personnes infectées par le coronavirus

Dans le village de Ddmachen dans la région de Gegharkounik près du la Sevan, près de 70 personnes ont participé à un enterrement malgré les règles de distanciation sociale et de confinement a indiqué le maire de la commune Avetis Avetisyan. « Un de nos villageois marié dans la ville de Hrazdan et qui était infecté par le coronavirus est venu ici dans la maison paternelle et a transmis le virus. Puis ils ont participé à l’enterrement d’un proche. Au total 70 personnes étaient présentes » dit Avetis Avetisyan pour explique les nombreux cas de contamination qui touche désormais 10 familles dans son village. Le village a été placé sous couvre-feu et les entrées-sorties surveillées. Un régime qui est entré en vigueur le 6 mai et se prolongera jusqu’au 16 mai inclus. L’Arménie a compté hier 149 nouveaux cas de patients infectés par le coronavirus dont 39 de la commune de Ddmachen.

Krikor Amirzayan