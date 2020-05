13 citoyens arméniens qui étaient entrés le 24 avril sur l’espace interdit d’accès du mémorial du génocide arménien à Erévan risquent des sanctions

Le 24 avril dernier, hormis la délégation officielle, l’entrée sur l’espace du mémorial du génocide des Arméniens de Tsitsernakaberd était interdite au public à l’occasion du 105e anniversaire du génocide. Mais 13 personnes qui ont enfreint cette interdiction furent arrêtés et contrôlés sur l’esplanade du mémorial du génocide des Arméniens. Ces citoyens arméniens seront poursuivis par la Justice pour non-respect des règles de confinement et des directives du gouvernement. Ils risquent des amendes de 100 000 drams chacun.

Le 9 mai, l’espace du Parc de la Victoire et du cimetière des héros de Yerablour à Erévan seront également interdits au public affirme la police arménienne qui recommande aux citoyens de rester confinés.

Krikor Amirzayan