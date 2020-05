Le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne adresse un message de sympathie et de solidarité à la communauté arménienne haut-garonnaise et à ses représentants.

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, fidèle soutien de la cause arménienne, adresse un message de sympathie et de solidarité à la communauté arménienne haut-garonnaise et à ses représentants.