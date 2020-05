Des panneaux d’affichage à Boston sensibilisent au génocide arménien

La communauté arménienne du Grand Boston a acheté trois panneaux d’affichage, placés près des sorties d’autoroute Interstate et au large de l’autoroute à péage du Massachusetts, afin de sensibiliser à la campagne de collecte de fonds « America We Thank You » des Arméniens américains à l’échelle nationale soutenant les efforts de l’association Feeding America pour assurer la subsistance de l’insécurité alimentaire des Américains en réponse aux ramifications dévastatrices du COVID-19, rapporte l’Assemblée Arménienne d’Amérique.

Plus de 5 millions de repas ont été assurés grâce aux efforts menés par le Comité du génocide arménien basé dans le sud de la Californie, l’Unified Young Armenians et l’United Armenian Council de Los Angeles.

« C’est un exemple étonnant de notre communauté au travail, en voyant nos meilleurs et les plus brillants ici à Boston se réunir pour poursuivre l’effort de nourrir l’Amérique. C’est au cœur de l’objectif de l’Assemblée arménienne de rassembler notre communauté de manière significative », a déclaré le coprésident de l’Assemblée, Anthony Barsamian.

« À commencer par notre forte communauté dans le sud de la Californie, Boston et d’autres communautés continuent d’organiser et de sensibiliser au génocide arménien tout en redonnant à ceux qui en ont besoin pendant l’état d’urgence actuel. Je partage avec vous tous mon respect et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à cet effort à travers le pays », a ajouté Anthony Barsamian.