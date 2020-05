Un mémorandum du ministère des Affaires étrangères d’Artsakh diffusé aux Nations Unies

Un mémorandum du ministère des Affaires étrangères de la République d’Artsakh (République du Nagorno-Karabagh), adressé au secrétaire général de l’organisation le 27 mars 2020 dans le cadre des tentatives en cours de l’Azerbaïdjan de falsifier les événements survenus lors de la libération de Khojalu des unités armées azerbaïdjanaises, en février 1992, a été diffusé aux Nations Unies en tant que document officiel.

Le document fait valoir que les actions des forces d’autodéfense de la République d’Artsakh, visant à neutraliser les bombardements et les positions de tir des forces armées azerbaïdjanaises situées à Khojalu, ainsi qu’à lever le blocus de l’aéroport de Stepanakert, ont été déterminées par une nécessité militaire absolue et conformément aux normes et principes du droit international humanitaire.

Au contraire, la partie azerbaïdjanaise a commis des violations flagrantes d’un certain nombre de normes du droit international humanitaire lors des événements susmentionnés. En particulier, les autorités azerbaïdjanaises ont décidé de ne pas évacuer la population civile afin de maintenir leur position militaro-stratégique.

Utiliser les civils comme boucliers humains par les forces armées azerbaïdjanaises pour se maintenir n’est pas seulement une violation flagrante du droit international humanitaire, mais aussi, selon l’article 8 (2) (b) (xxiii) du Statut de Rome de l’Internationale Tribunal pénal, équivaut à un crime de guerre.

L’issue tragique des circonstances suivantes - la violation délibérée du droit international humanitaire par la partie azerbaïdjanaise, la lutte pour le pouvoir en Azerbaïdjan et le manque d’unité de commandement qui en résulte entre les forces armées azerbaïdjanaises - ont entraîné des pertes humaines, malgré toutes les mesures de protection prises par les forces d’autodéfense de l’Artsakh, y compris, en particulier, l’alerte rapide sur le fonctionnement et la fourniture de couloirs humanitaires.

L’Azerbaïdjan continue de mener une politique de falsifications et de désinformation, répandant de fausses allégations sur les événements survenus lors de la libération de Khojalu des unités armées azerbaïdjanaises dans le but de faire grimper l’hystérie anti-arménienne et de cultiver la haine envers les Arméniens dans la société azerbaïdjanaise.