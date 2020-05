Noel Mikaelian contribue à la traduction du livre « Le génocide arménien »

Norair Mikaelian, plus connu sous le nom de Noel Gevor, est actuellement impliqué dans plusieurs projets importants en faveur de l’Arménie.

Noel Gevor est un boxeur professionnel arméno-allemand qui a détenu le titre WBO Youth World et WBO International Cruiserweight en 2014 et 2016.

Il est le beau-fils de l’ancien champion d’Europe des poids moyens Khoren Gevor.

Le boxeur américain a déclaré à Mediamax Sport qu’il souhaitait vivement aider sa patrie.

« Je participe au projet » Une fleur + une balle = une Arménie « , qui alloue tous les dons à l’armée arménienne », a-t-il précisé.



Il a également dit qu’il avait réalisé une petite contribution à la traduction du livre de l’historien allemand Michael Hesemann « Le génocide arménien », qui était basé sur les documents des archives secrètes du Vatican et publié à Munich en 2005.

« Il est en cours d’édition et nous espérons qu’il sera terminé et imprimé en mai. Je suis très investi dans les questions du génocide et la sécurité des frontières et la réputation internationale de l’Arménie. J’essaie de contribuer à ces questions », a ajouté le boxeur.

Selon Noel Mikaelian, il est très inspiré par les efforts patriotiques de l’association « Hay » et il coopère également avec elle. Actuellement, le boxeur est impliqué dans le projet de l’association « Aînés arméniens », créé à cause de la pandémie de coronavirus.

« Nous organisons la livraison d’aide et de nourriture aux anciens, afin qu’ils ne soient pas obligés de sortir. J’exhorte les Arméniens vivant dans différents pays à me rejoindre dans ce projet. L’association a également un bureau à Erevan. Nous menons également ensemble le projet « enfants arméniens », a-t-il ajouté.