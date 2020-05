L’Arménie améliore son score de démocratie dans le rapport « Nations in Transit 2020 »

L’Arménie a amélioré son score sur la démocratie de 2,93 à 3,00 dans le rapport « Nations in Transit 2020 » publié par l’ONG Freedom House.

L’Arménie a ainsi connnu la plus forte amélioration sur deux ans jamais enregistrée dans les pays en transit.

L’Azerbaïdjan a marqué 1,14 (contre 0,07 l’année dernière), le score de la Géorgie est passé de 3,29 à 3,25, le score de la Russie est passé de 1,43 à 1,39.

« Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan sera désormais confronté au difficile défi de gérer les attentes, de maintenir la confiance et de restructurer les systèmes corrompus sans enfreindre les normes démocratiques », souligne le rapport.

Le rapport note que le nouveau gouvernement a poursuivi d’importantes réformes démocratiques depuis qu’il a écrasé l’ancien parti au pouvoir lors de ces élections législatives.

L’ONG Freedom House recommande que l’Arménie investisse massivement dans des programmes qui soutiennent l’état de droit et renforcent les institutions indépendantes, y compris des réformes complètes de la justice et de la police.

« Un consensus national en faveur du changement politique, de l’État de droit et de l’élimination de la corruption systémique a constitué la base de la Révolution de velours d’Arménie en 2018. Cette demande du public offre une opportunité historique aux défenseurs de la démocratie à l’intérieur et à l’extérieur du pays », indique le rapport.

Il note que les États-Unis et l’UE ont accru leur soutien, mais leurs programmes devraient également se concentrer sur le maintien de la cohésion sociale et la lutte contre la polarisation politique. ajoutant que « surmonter ces défis pourrait être la clé du succès de toute autre réforme ».

Nations in Transit 2020 évalue l’état de la démocratie dans la région qui s’étend de l’Europe centrale à l’Asie centrale.

La 22e édition de cette étude annuelle couvre les événements du 1er janvier au 31 décembre 2019.

En consultation avec les auteurs des rapports de pays, un groupe de conseillers experts et un groupe d’experts régionaux, Freedom House fournit des notes numériques pour chaque pays sur sept indicateurs : gouvernance démocratique nationale, processus électoral, société civile, médias indépendants, gouvernance démocratique locale, Cadre judiciaire et indépendance, corruption.

Le score de démocratie est une moyenne directe des sept indicateurs et est également exprimé en pourcentage, où 0 représente le niveau de démocratie le plus bas et 100 le plus élevé.

Les pays ayant un score de 2,01 à 3,00 sont classés comme régimes autoritaires semi-consolidés. Les pays qui obtiennent ce score tentent de masquer l’autoritarisme ou s’appuient sur des structures de pouvoir informelles avec un respect limité des institutions et des pratiques de la démocratie.

Les pays avec un score de 3,01 à 4,00 sont classés comme régimes transitoires ou hybrides. Les pays qui obtiennent ce score sont généralement des démocraties électorales où les institutions démocratiques sont fragiles et où il existe d’importants défis à la protection des droits politiques et des libertés civiles.