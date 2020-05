Toute solution doit être acceptable pour les peuples d’Arménie, d’Artsakh et d’Azerbaïdjan, rappelle Nikol Pashinyan.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a réaffirmé que toute solution au conflit du Karabakh est impossible, à moins qu’elle ne soit acceptable pour les peuples de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh.

« Aucun dirigeant arménien n’a jamais présenté sa position plus en détail que moi. Aucun leader n’a présenté sa position sur la question aussi souvent que moi. Aucun leader n’a été plus public et transparent sur la question », a déclaré le Premier ministre, lors de la présentation de l’exécution du plan d’action du gouvernement aux législateurs à l’Assemblée nationale.

« Nous avons une position claire indépendamment de toutes les autres positions existantes sur la question. Bien sûr, les positions diffèrent également des nôtres, et tout le processus de négociation vise à savoir si nous parvenons à rapprocher ces positions et à former une position commune », a déclaré le Premier ministre.

Il a rappelé que toute solution inacceptable pour le peuple d’Arménie et le peuple d’Artsakh (y compris les membres du Parlement) est impossible.

« Je vais plus loin en disant que toute solution doit être acceptable pour les peuples d’Arménie, d’Artsakh et d’Azerbaïdjan », a déclaré Nikol Pashinyan.

Il a déclaré qu’une fois cette solution trouvée, elle serait soumise à la discussion des conseils de sécurité, des assemblées nationales et des gouvernements de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh.

« Nous apporterons cette solution à la discussion après le ministre des Affaires étrangères et je vois qu’une option peut être envisagée. À moins de trouver une telle solution, les autres ne sont que des positions », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre a déclaré qu’il n’ajouterait ni ne retirerait rien de sa position sur la question exprimée depuis son arrivée au pouvoir en 2018