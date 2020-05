Un Chatbot sur Facebook recueille des idées pour repenser le jardin circulaire d’Erevan

Afin de générer des concepts de développement pour le jardin circulaire à Erevan, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Arménie et Strelka KB ont développé un chatbot appelé Tigran , qui interrogera les utilisateurs de Facebook, racontera des histoires intéressantes sur le jardin et montrera de rares photographies historiques.

Au début de l’année, le PNUD en Arménie a lancé un projet de transformation de l’environnement urbain arménien dans le parc de jeunes d’Erevan (ancien jardin circulaire). Il a été proposé que l’expert du projet et les anthropologues urbains mènent une série d’entretiens pour identifier les valeurs et les demandes des habitants d’Erevan liées au Jardin. Le soutien méthodologique de l’étude a été fourni par Strelka KB, une société de conseil urbain de la Fédération de Russie, avec une conception et une rénovation supplémentaires par des architectes et urbanistes locaux.

La recherche anthropologique a commencé en mars, cependant, le processus a été interrompu en raison de l’état d’urgence déclaré, désactivant les processus d’entrevue personnelle.

Les spécialistes de Strelka KB ont développé une application logicielle spéciale utilisée pour mener une conversation de chat en ligne via du texte ou de la synthèse vocale, au lieu de fournir un contact direct avec un être humain vivant, qui peut avoir une conversation en arménien sur le jardin circulaire à tout moment de la journée sur Facebook. À l’image d’un voisin occasionnel, il recueille des critiques et des suggestions sur la façon de développer le terrain et en retour, il partage une histoire locale intéressante sur les monuments du Jardin et même des visuels de films tournés sur son territoire.

Tout utilisateur de Facebook peut parler au chatbot Tigran simplement en ouvrant ce lien et en tapant le message. Dans certains cas, le chatbot propose un choix de réponses à une question donnée, tandis que dans d’autres, il demande aux utilisateurs de taper leurs propres réponses. Soit dit en passant, le chatbot est toujours disponible pour des idées et des suggestions même si la conversation se termine. Toutes les réponses des utilisateurs sont enregistrées dans la mémoire du chatbot et seront ensuite analysées par les experts du projet afin de déterminer les priorités absolues pour le développement futur du jardin circulaire.

Le jardin circulaire est le plus grand parc d’Erevan, mais 80% de son territoire est une propriété privée. Ce parc, créé comme les « poumons » de la ville, est actuellement visité par 200 000 personnes par an. L’objectif principal est d’impliquer les résidents locaux dans le processus de conception du parc, en changeant leur relation avec cet espace public prometteur.