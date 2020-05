Disparition d’Arousiag Turabian à New York, victime du coronavirus

Berge Turabian un chansonnier arméno-américain auteur notamment de chansons de Charles Aznavour et son épouse Anahid -née Anahit Tachtentz, la fille du poète arménien Khatchig Tachtentz- viennent de perdre à New York leur fille, Arousiag Turabian, victime du coronavirus. Arousiag Turabian était née à Erévan. Très jeune, elle avait suivi ses parents qui se sont installés aux Etats-Unis. Elle était mariée et avait un enfant.

Krikor Amirzayan