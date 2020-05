2 782 cas d’infection du coronavirus en Arménie dont 163 au cours des 24 dernières heures, avec un total de 40 décès

Ce mercredi matin 6 mai à 11 heures, le Centre de prévention et de contrôle des maladies virales dépendant du ministère de la Santé d’Arménie faisait étant de 2 782 patients contaminés depuis le début de l’épidémie en Arménie. 1 135 malades sont guéris et 1 600 recevaient des soins. Au total 26 929 tests ont été réalisés en Arménie. Au cours des 24 dernières heures 163 nouveaux cas d’infection furent recensés et 24 furent guéris. Au total le nombre de décès suite au coronavirus s’établissait à 40 personnes en Arménie.

Krikor Amirzayan