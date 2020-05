Deux documentaires en replay à ne pas rater

1- Disponible depuis le 22/10/2019 et, en REPLAY, jusqu’au 17/10/2021 (91 mn - décryptage et investigations) :



« Turquie - Nation impossible » : c’est 100 ans de l’histoire de la Turquie depuis K. Atatürk jusqu’à T. R. Erdogan - 1920 / 2020,

Au cours de ce documentaire absolument passionnant, il n’est pas fait l’impasse sur le génocide et les intervenants ne sont pas là pour simplement remplir de l’espace-temps : il y a notamment Pinar SELEK, Can DÜNDAR, Ahmet INSEL, Ahmit BOZARSLAN, Dogan

AKHANLI, Christian MAkARIAN - tous très, très intéressants ;



2 - Disponible depuis le 11/04 et, en REPLAY, jusqu’au 09/07/2020 (52 mn - histoire) :



« Le St Sépulcre à Jérusalem - querelles autour d’un tombeau vide » : c’est l’exposé de la situation d’un certain fameux « statu quo » s’agissant du droit d’occupation des Lieux Saints par différentes Eglises chrétiennes : catholique, orthodoxe grecque ; apostolique arménienne, ethiopienne et copte.

Le fil du récit a été, semble-t-il, confié au RP SAMUEL, de l’Eglise Apostolique Arménienne, qui est présent tout au long du documentaire.

Georges AIVAYAN