Conférence du Conseil d’Entreprise France-Azerbaïdjan

Selon le site du Medef international, un Conseil d’Entreprise France-Azerbaïdjan se tiendra le 12 mai de 10h à 12 h. Cette réunion organisée conjointement avec les partenaire du Medef Azpromo et la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Azerbaïdjan se fera autour de M. Mikhayil JABBAROV, ministre de l’Economie et sera présidée par M. Philippe GAUTIER, directeur général de MEDEF International.

Ses objectifs déclarés sont :

de faire un point de situation sur l’économie azerbaïdjanaise, sur les mesures entreprises pour en atténuer les effets sur l’activité économique et relancer la croissance,



de mieux connaître l’impact du contexte économique actuel sur le budget de l’Etat et sur ses projets d’investissements, ainsi que sur le programme de privatisation et de réformes,



d’échanger sur les projets des entreprises françaises et sur la manière dont elles peuvent contribuer à renforcer la résilience et la diversification de l’économie,



de connaître en détail les implications de la crise en matière de gestion des ressources humaines, des procédures douanières grâce aux travaux & présentations de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Azerbaïdjan.

Source : https://www.medefinternational.fr/actions/webinaire-ministre-de-leconomie/