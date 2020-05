Montélimar commémore le génocide des Arméniens

Franck REYNIER, Maire de Montélimar, a commémoré le génocide Arménien aux côtés de Philippe KELEDJIAN, Président de l’association Mémoire et Culture Arméniennes.

Dans un premier temps, les cérémonies n’étant pas autorisées, le président avait fait parvenir son discours aux élus, aux candidats à l’élection municipale, aux adhérents et proches de l’association, les invitant à se recueillir et à méditer sur ces pages sombres de l’histoire.



Apprenant la veille qu’un dépôt de gerbe serait possible selon des conditions très strictes, le Maire invitait le Président à une cérémonie très restreinte.

Mais quelques membres du bureau de l’association ayant eu vent de

l’info, se précipitaient le matin pour être aux côtés de leur président et du

Maire Franck REYNIER, tous presque heureux, malgré le caractère

commémoratif de la cérémonie



Certains rendaient ensuite visite à Jacques NAZARIAN, co-fondateur de

l’association et militant de la cause arménienne pour prolonger l’hommage aux

victimes.

Ému, mais avec détermination, le doyen de la communauté, soutenu par deux de

ses filles Astrig et Chnorig, prononçait une brève allocation sur le sens et

l’importance de cette journée.

La cérémonie impromptue se prolongeait en musique, Chnorig Nazarian

interprétant au violon le Der Voghormia et un chant populaire arménien.

L’émotion était vive alors que quelques voisins se rapprochaient, et participaient à

ce moment fort et spontané de la vie de l’association.

L’hymne arménien était repris par l’assemblée en conclusion de ce 24 Avril

décidément pas comme les autres.