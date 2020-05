Revue de la presse arménienne du 21 avril 2020

1401 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1401 cas de coronavirus dans le pays dont 609 ont été guéris et 24 patients sont décédés.

Les Ministres des affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan tiendront une vidéoconférence le 21 avril/ La presse rend compte du communiqué du Ministère des Affaires étrangères selon lequel, le 20 avril le Ministre, Zohrab Mnatsakanyan, a tenu une vidéoconférence avec les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE. Les participants ont échangé leurs points de vue sur les mesures visant à assurer la continuité des activités dans les circonstances actuelles et dans ce contexte, il a été convenu de tenir une vidéoconférence entre les Ministres des affaires étrangères de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan le 21 avril avec la médiation et la participation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

La directrice exécutive de la télévision publique démissionne à la suite du scandale de la « fuite » des images de la séquence préparatoire de l’adresse de Pachinian/ La directrice exécutive de la télévision publique, Margarita Grigorian, a démissionné lundi à la suite du scandale suscité par la « fuite » des images de la séquence préparatoire de l’adresse de Pachinian (cf. revue du 18 au 20 avril 2020). Elle a affirmé assumer la responsabilité de l’incident. Grigorian a également accusé implicitement d’autres chaines de violer les normes éthiques du journalisme et de divulguer les images le qualifiant de « coup de poignard dans le dos ». D’après la presse, les démissions du Président du Conseil de la télévision et de la radio publiques, Ara Shirinyan, du responsable des actualités et des programmes politiques de la télévision publique, Petros Ghazaryan, et du directeur créatif et responsable des émissions en direct, Vardan Hakobyan, seraient également attendues. Quant à la porte-parole du Premier ministre, Mane Gevorgyan, celle-ci a démenti les rumeurs sur sa démission.

Réactions des partis parlementaires au scandale avec la « fuite » des images de la séquence préparatoire de l’adresse de Pachinian/ Le groupe parlementaire du parti au pouvoir a qualifié l’incident d’inacceptable et a demandé à ce que les personnes derrière l’incident soient tenues pour responsables. Selon le chef du parti d’opposition « Arménie lumineuse » Edmon Maroukian, la fuite des images a prouvé que le Premier ministre ne dispose pas d’une équipe compétente et que le gouvernement « n’a pas la capacité suffisante pour protéger les informations sensibles ». Le député de l’autre parti d’opposition Melkumyan a minimisé l’importance de l’incident tout en indiquant que celui-ci prouvait le manque de qualité du travail dans le système d’administration publique.

Pachinian : qui sont les déçus de la révolution ?/ La presse rend compte du live de Nikol Pachinian dans lequel il a cité les groupes qui, selon lui, ont des raisons d’être déçus dans l’Arménie post révolutionnaire. Selon lui, ces groupes sont les anciennes autorités, les personnes liées aux anciennes autorités qui servaient leur intérêts, les cercles criminels qui servaient les anciennes autorités en échange des privilèges, les fonctionnaires corrompus qui pensaient pouvoir retrouver leur place dans le système d’administration publique et rétablir le système corrompu, certaines forces politiques qui servaient les intérêts des anciennes autorités, les forces pro-occidentales en Arménie qui espéraient ou étaient sûrs que la révolution était le fait de forces pro-occidentales, les personnes qui avaient rejoint la révolution de velours avec l’espoir d’obtenir quelque chose en retour, les forces pro-russes qui espéraient que la Russie utiliserait ses leviers pour ne pas permettre l’existence des actuelles autorités ou que les autorités laisseraient les pro-russes se retrouver au pouvoir. D’après le Premier ministre, un autre groupe est l’oligarchie, qui a perdu un certain nombre de privilèges qu’elle avait auparavant car le nouveau gouvernement ne se tourne pas vers eux pour obtenir de l’aide en échange de quelque chose. Pachinian a également cité les amis et les proches des autorités qui pensaient avoir des changement tangible dans leur vie après la révolution, les médias qui, pendant de nombreuses années, étaient financés par les [anciennes] autorités et ont donc été privés de leur source de financement, etc.

Pachinian : certaines organisations bien aimées de la Diaspora sont parmi les déçus/ Parmi les groupes qui ont des raisons d’être déçus dans l’Arménie post révolutionnaire, Pachinian a cité « certaines organisations bien aimées de la Diaspora ». Selon lui, ces organisation ont servi d’intermédiaire entre le gouvernement arménien et la Diaspora arménienne pendant assez longtemps, mais aujourd’hui, la situation est en train de changer car le gouvernement s’adresse directement à la Diaspora sans intermédiaires. Selon lui, il y a 30 - 40 ans, 90 % de la Diaspora arménienne était liée à telle ou telle organisation ou institution arménienne de la Diaspora et il y avait une structure institutionnelle. D’après lui, aujourd’hui seuls 10% de la Diaspora adhèrent à ces organisations. Pachinian a déclaré que « plus tôt on constatera ce problème, plus les relations entre l’Arménie et la Diaspora seront efficaces ».

Pachinian classe le clergé arménien parmi les groupes qui ont des raisons d’être déçus en Arménie postrévolutionnaire/Lors de son live Facebook, Nikol Pachinian a cité le clergé arménien qui selon lui, a des raisons d’être déçu dans l’Arménie postrévolutionnaire. Selon lui, alors que les autorités essayent de semer des valeurs dans le pays, la vie spirituelle en Arménie a « de grosses lacunes et problèmes pour semer des valeurs et des idéologies ». Pachinian a parlé de « manque de vie spirituelle en Arménie ». D’après lui, dans beaucoup de cas, on peut voir des intentions politique dans les actions du clergé arménien : « Parfois, nous voyons des intrigues politiques plus que nous ne voyons des actions découlant de la Bible et de l’idéologie de cette dernière ». « Je me demande si notre vie spirituelle aujourd’hui nous rapproche du texte et de l’idéologie bibliques et je ne suis pas sûr de pouvoir répondre par l’affirmative à cette question ».

Le Maire de Dilijan accusé d’abus de pouvoir et de fraude officielle/ Le Maire de Dilijan Armen Santrosyan, qui occupe ce poste depuis 2005, a été accusé d’abus de pouvoir et de fraude officielle.

Le vice-ministre des Affaires étrangères démis de ses fonctions/ La presse indique que Grigor Hovhannisyan a été démis de ses fonctions de vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie. D’après la presse, Grigor Hovhannisyan avait écrit sa lettre de démission en novembre 2019. Selon la presse, il a quitté la fonction publique pour avoir un emploi mieux rémunéré dans l’une des plus grandes banques commerciales d’Arménie.

Fitch Ratings révise la perspective d’Erevan de « stable » à « négative »/ Fitch Ratings a révisé la perspective d’Erevan de « stable » à « négative » et a confirmé la note de défaut émetteur à long terme de devises étrangères et locales (IDRs) de la ville au niveau « BB- ».

Réunion sur le plan quinquennal pour une stratégie de développement du système de santé/ La presse rend compte de la réunion sur le plan quinquennal pour une stratégie de développement du système de santé. Le Premier ministre Pachinian a noté que les actions envisagées par le projet devraient être plus concrètes et a souligné l’importance de résoudre les problèmes dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Nikol Pachinian a demandé à ses équipes de finaliser le projet, de présenter un programme d’activités et un calendrier clair pour la mise en œuvre des activités prévues.

Le fondateur de Ucom quitte la compagnie et annonce son intention de créer une nouvelle société de télécommunication/Le fondateur de Ucom, Hayk Yesayan, a publié une déclaration disant qu’il cessait de traiter avec Ucom et avait l’intention de lancer une nouvelle entreprise, Unet. Il s’est dit convaincu que l’équipe qui avait créé Ucom créerait une nouvelle meilleure compagnie. Rappelons que Yesayan et des centaines d’employés de UCOM avaient démissionné à la suite de désaccord avec les actionnaires (cf. revue du 11 au 14 avril 2020). Le 14 avril, les co-fondateurs de Ucom, les frères Hayk et Alexander Yesayan (détenant 6 % des actions) avaient annoncé qu’ils avaient offert plus de 34 milliards de drams aux actionnaires restants pour acquérir le reste des actions. Cependant le 15 avril, le Conseil d’administration de la société a nommé un nouveau PDG, Ara Khachatryan. Néanmoins, le registre national des personnes morales du ministère de la Justice a annoncé que l’enregistrement officiel du nouveau PDG de Ucom est retardé de 20 jours.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France