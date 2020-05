Revue de la presse arménienne du 18 au 20 avril 2020

1339 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1339 cas de coronavirus dans le pays dont 580 ont été guéris et 22 patients sont décédés.

L’adresse à la nation du Premier ministre/ Les médias rendent compte de l’adresse à la nation du Premier ministre, Nikol Pachinian. Selon lui, la propagation du coronavirus reste sous contrôle et le système hospitalier n’est pas saturé. Pachinian a noté qu’il n’y avait pas de pénurie dans les magasins et il a remercié les partenaires géorgiens, russes et iraniens qui assurent les meilleures conditions possibles pour le transport des marchandise. Nikol Pachinian a remercié les partenaires internationaux qui ont aidé l’Arménie dans la lutte contre le COVID-19. Le Premier ministre a présenté les 13 programmes adoptés par le gouvernement afin d’atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie et a indiqué que d’autres programmes seraient adoptés dans le futur. Pachinian a appelé à suivre les règles de confinement et les règles sanitaires. Selon lui, tant qu’il n’y a pas de vaccin, le virus ne disparaitra pas et le problème stratégique du gouvernement est d’essayer de co- exister avec le virus. D’après lui, les secteurs seront rouverts pas à pas, mais à condition de respecter les normes sanitaires. Si celles-ci ne sont pas respectées, le gouvernement renforcera les mesures. Pachinian a déclaré que si on respectait les règles, le pays pourrait revenir étape par étape à la vie normale après le 14 mai [date de fin de l’état d’urgence].

Le programme d’aide aux étudiants dans le cadre des efforts anti-crise du gouvernement/ Nikol Pachinian a informé sur sa page Facebook qu’un soutien sera apporté aux étudiants dans le cadre du 14e programme anti-crise du gouvernement. Le gouvernement payera l’intégralité des frais de scolarité semestriels des étudiants des universités d’État qui sont en dernière année en licence, master et doctorat et qui ont une moyenne générale de 90/100 ou plus. Pour les étudiants qui ont une moyenne générale de 90/100 ou plus, mais qui ne sont pas en dernière année, le gouvernement payera 75% des frais de scolarité. Les étudiants en dernière année qui n’ont pas de dette de frais de scolarité peuvent refuser l’aide ou recevoir le montant s’il a été payé par un particulier. Si les frais de scolarité de l’étudiant en dernière année sont payés par le biais d’un prêt étudiant, l’argent sera utilisé pour payer le prêt. Selon Pachinian, la procédure d’octroi de prêts aux étudiants sera également simplifiée. Les taux d’intérêt sur les prêts actuels et nouveaux pour les étudiants ayant une moyenne générale supérieure à 80/100 seront réduits à 0% pour 2020, y compris pour les étudiants des universités accréditées par l’État. Les taux d’intérêt des prêts pour les étudiants ayant une moyenne inférieure à 80/100 seront subventionnés de 5 %.

L’UE fournira une aide de 456 500 euros pour atténuer l’impact négatif de la crise du coronavirus dans le secteur agricole/D’après la presse, l’Union européenne fournira une aide de 456 500 euros à l’Arménie pour atténuer l’impact négatif de la crise du coronavirus dans le secteur agricole. L’aide sera allouée sur le budget du projet EU-GAIA (EU Green Agriculture Initiative) en Arménie, financé par l’Union européenne et cofinancé par la Coopération autrichienne au développement.

USAID : une aide supplémentaire de 600 000 dollars à l’Arménie/ Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire de 600 000 dollars à l’Arménie pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Selon l’Agence américaine pour le développement international, ces fonds s’ajouteront à l’aide de 1,1 million de dollars annoncée plus tôt (cf. revue du 28 au 30 mars 2020).

Martin Galstyan élu au poste du Président de la Banque centrale d’Arménie/ Le Parlement a élu par 104 voix contre 15 le prochain Président de la Banque centrale d’Arménie (BCA) nommé par le parti au pouvoir au pouvoir. Martin Galstyan, qui a occupé de différents postes au sien de la BCA depuis 1998, remplacera le 13 juin le Président sortant, Artur Javadian.

Moody’s : l’Arménie a un fort potentiel de croissance économique pour les prochaines années/ La presse indique que selon le rapport du mois d’avril de l’agence de notation internationale Moody’s, l’Arménie a un fort potentiel de croissance économique pour les prochaines années qui peut atteindre 5-6%. Selon le rapport, l’économie arménienne a un potentiel de croissance stable et malgré les possibles stagnations de cette année, une gestion économique et financière solide peut atténuer l’impact des chocs. Moody’s prévoit une stagnation en Arménie cette année, principalement en raison du coronavirus et de la baisse du prix du pétrole qui affecte la demande régionale. D’après Moody’s, l’économie arménienne devrait croître en 2020 de seulement 0,5 %, mais elle se redressera rapidement à partir de 2021.

Les églises rendront hommage aux victimes du génocide arménien à huis clos/ Étant donné la suspension des événements publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l’Église arménienne a déclaré qu’une Sainte Messe serait servie dans toutes les églises du pays le 24 avril en l’hommage des victimes du génocide arménien. Les messes se dérouleront à huis clos, sans croyants, et les cloches de toutes les églises sonneront à 12h00 le 24 avril. La presse rappelle que compte tenu du confinement, la traditionnelle commémoration de masse du 24 avril n’aura pas lieu cette année et seuls des événements protocolaires officiels sont prévus.

Les réactions à la déclaration du Catholicos continent/ La presse continue à rendre compte des réactions à la déclaration du Catholicos (cf. revue du 16 avril 2020). A la question de savoir s’il voit une ingérence dans les affaires laïques dans la déclaration du Catholicos, le Président du Parlement a répondu que oui. Selon lui, l’État et l’Église sont séparés et ne devraient pas s’immiscer dans les affaires intérieures de l’autre. La presse rend compte également de l’interview du chef du diocèse de la province de Tavush, l’évêque Bagrat Galstanyan, qui a critiqué les déclarations du vice-président du Parlement au sujet du Catholicos. Selon lui, les hommes politiques et les personnalités de l’État arménien ne comprennent toujours pas quel rôle joue l’Église arménienne, « du moins à la lumière des récents événements ». Le clergé du diocèse canado-arménien a également publié une déclaration appelant les autorités à être « pro-gouvernementales, proactives et respectueuses des valeurs nationales ».

Le cabinet du Premier ministre et la télévision publique s’accusent mutuellement pour la « fuite » des images de la séquence préparatoire de l’adresse de Pachinian/ Les médias rendent compte du scandale après qu’un montage vidéo de la séquence préparatoire de l’adresse du Premier ministre a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La télévision publique, qui était responsable de l’aspect technique de l’adresse, a démenti qu’il y a eu une fuite d’images de leur part en indiquant qu’elle avait assuré, à la demande du gouvernement, un canal ouvert pour 8 autres chaines qui avaient également accès au séquence préparatoire pour s’assurer du bon fonctionnement du canaux. La télévision publique a remis la responsabilité sur le cabinet du Premier ministre. La porte-parole du Premier ministre a, à son tour, remis la responsabilité sur la télévision publique en l’accusant de non professionnalisme. Selon elle, la télévision publique avait fourni un canal ouvert au moins 15 minutes en avance pour les autres chaînes de télévision sans en informer le cabinet du Premier ministre, alors qu’elle aurait dû donner l’accès quelques secondes avant le début de l’adresse. Nikol Pachinian même a commenté la situation en se disant surpris par les réactions. Selon lui, les images de la séquence technique n’avaient rien d’anormal, mais le montage et la publication même était un « un mauvais phénomène ». Commentant la situation, l’Ombudsman arménien a déclaré qu’il considérait « contraire à l’éthique, absolument inacceptable en termes humains » de se moquer du chef de l’État en utilisant les images du message du Premier ministre qui n’étaient pas destinés à la transmission. Il s’est dit « particulièrement préoccupé » par la façon dont cela est présenté au public et par la réaction à ce contenu.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a reçu le « Président nouvellement élu » du Karabakh/ Nikol Pachinian a reçu le « Président nouvellement élu » du Karabakh, Arayik Haroutiounian. Les interlocuteurs ont souligné la nécessité d’une coopération intensive entre l’Arménie et le Karabakh dans tous les domaines. Arayik Haroutiounian a présenté au Premier ministre les programmes et actions à mettre en œuvre dans un avenir proche.

Le projet de stratégie de réforme du système policier a été discuté au gouvernement/ La presse rend compte de la réunion sur le projet de stratégie de réforme de la Police. La création du Ministère de l’Intérieur et la mise en place d’un Service de patrouille seront au cœur des réformes. La stratégie prévoit que le Service de patrouille commencera à faire ses activités au premier trimestre de 2021. Le Premier ministre Pachinian a souligné l’importance de mettre en œuvre des réformes du système policier et de créer une nouvelle image de policier.

Interdiction la vente et l’utilisation de sacs en plastique dans les établissements commerciaux à partir du 1er janvier 2022/Le Parlement a adopté vendredi en deuxième et dernière lecture des amendements à la loi sur le commerce et les services selon lesquels la vente et l’utilisation de sacs en plastique dans les établissements commerciaux seront interdits à partir du 1er janvier 2022.

