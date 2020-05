L’aide anti-crise du gouvernement arménien dépasse 62 milliards de drams

Le montant de l’aide fournie dans le cadre des programmes anti-crise, conçus par le gouvernement arménien pour compenser les conséquences du choc du coronavirus, a dépassé 62 milliards de drams, a déclaré le service de presse du gouvernement après une réunion présidée aujourd’hui par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Selon le vice-Premier ministre Mher Grigoryan, 24 000 entités commerciales et 360 000 personnes ont reçu une assistance, tandis que le nombre de bénéficiaires dont les factures de services publics ont été réduites dépasse le million.

La réunion a discuté des moyens de neutraliser les conséquences du coronavirus, d’élargir le cercle des bénéficiaires d’un soutien social ciblé, d’utiliser des outils d’assistance économique, de promouvoir les exploitations agricoles et d’autres questions.

Le gouvernement arménien, en général, a approuvé 15 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Six sont conçues pour l’aide à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises et à d’autres industries et les autres pour soutenir les différents groupes de citoyens.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars. Le gouvernement a également imposé des restrictions à la libre circulation des citoyens et interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois, mais a permis à certaines entreprises de rouvrir.

Le 4 mai, le gouvernement a autorisé la réouverture des magasins, des restaurants et des bars en plein air ainsi que la fabrication et a également levé les restrictions à la circulation des citoyens. Les salons de beauté et les nettoyeurs à sec ont également rouvert aujourd’hui, mais les centres commerciaux, les marchés et toutes les écoles et collèges resteront fermés. Les transports publics doivent également rester suspendus.

Le nombre de cas confirmés de coronavirus a augmenté de 112 au cours des dernières 24 heures pour atteindre 2 619. Quelque 1 111 personnes se sont rétablies et 40 patients sont décédés.