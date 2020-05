Joseph Oughourlian : « La montée de Lens est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 »

Après la réunion de la LFP qui a entériné la montée de Lorient et Lens en Ligue 1, le journal Ouest France a joint Joseph Oughourlian le président d’origine arménienne des « sang et or » qui estime que la montée lensoise n’est pas imméritée sur le plan sportif.

Il a déclaré que malgré qu’il soit confiné chez lui à Londres avec sa femme et ses enfants, il comptait quand même célébrer cette montée. « J’appelle des dizaines de personnes qui soutiennent le club. J’ai hâte qu’on puisse fêter ça dans le Nord de la France avec les collaborateurs du club » a-t-il indiqué.

« Sur le plan sportif, cette saison a été plus stable que la précédente. On est champion d’automne. On a certes connu un passage à vide en début d’année, mais on a presque toujours été soit premier, soit deuxième d’un championnat très disputé. Cette montée n’est donc pas imméritée » a-t-il ajouté précisant que « c’est l’aboutissement de quatre ans de travail. Après deux années d’observation, on a décidé de reprendre la tête du club en direct. On a alors procédé à de nombreux changements dans les services, dans le management, sur le plan sportif. Une vraie révolution ».

Joseph Oughourlian a conclu en précisant que Lens en Ligue 1 c’est clairement une bonne nouvelle pour la Ligue 1 car « la Région respire le foot ».