Siroush Margaryan doyenne de l’Arménie, vient de fêter son 115e anniversaire

La doyenne de l’Arménie, Siroush Margaryan vient d’avoir 115 ans a indiqué la mairie de Gladzor. « Aujourd’hui 3 mai la commune de Gladzor abrite la personne la plus âgées d’Arménie, Siroush Margaryan qui vient d’avoir 115 ans » a annoncé la mairie de Gladzor sur sa page facebook.

L’Arménie abrite plusieurs centaines de centenaires, dont trois sont nés avant et pendant le génocide de 1915. La plus âgée, Marie Kirakosyan (née en 1908) a donc 112 ans. Mais de l’ensemble de la population de l’Arménie, c’est donc une femme, Siroush Margaryan qui est à ce jour la plus âgée.

Krikor Amirzayan