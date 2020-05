Message du Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion de la fête du Travail

Chers compatriotes,

Félicitations à nous tous à l’occasion de la Journée internationale du Travail et des Travailleurs.

Le travail est le seul outil pour résoudre les problèmes existant dans notre réalité, et selon la logique de la dignité humaine et nationale, nous devons résoudre tous les problèmes qui nous attendent avec notre travail.

Et donc, l’essence la plus importante du travail n’est pas seulement l’utilisation des opportunités existantes, mais aussi la création d’autres opportunités։

Le travail est également la plate-forme la plus créative pour la coopération humaine, et grâce à cette coopération, notre civilisation a été créée. Et donc, l’essence la plus importante du travail n’est pas seulement l’utilisation des opportunités existantes, mais aussi la création d’opportunités pour les autres.

Je veux que nous percevions tous le travail de cette façon, car je suis toujours sûr que la formule pour résoudre tous nos problèmes est un effort individuel et le résultat de cet effort. L’efficacité du travail est particulièrement importante, et elle est impossible sans éducation - le développement continu des connaissances, des compétences. L’éducation, à son tour, est aussi du travail, ce qui signifie que je vois la solution à tous nos problèmes par la formule éducation-travail-éducation.

Cher peuple,

Cette année, à cause de l’épidémie de coronavirus, beaucoup travaillent à distance, beaucoup dans des conditions plus risquées.

Les travailleurs dans les domaines des soins de santé, de l’application des lois, de la sécurité de l’État, de la production et de l’importation de produits alimentaires, de fournitures médicales et de médicaments méritent des éloges ; grâce à leurs activités, la vie normal du pays dans des conditions de crise est assurée.

Tous les employeurs qui, malgré les difficultés économiques, continuent de maintenir des emplois, ne font pas de coupes et profitent des programmes anti-crise du gouvernement pour minimiser les dommages et garantir le développement futur, sont également très appréciés.

Malgré la crise, le gouvernement arménien poursuivra sa politique cohérente de développement économique, encourageant la main-d’œuvre et les travailleurs.

Nos programmes anti-crise s’adressent principalement aux personnes et aux entrepreneurs qui ont travaillé dans le strict respect des lois du travail et fiscales de la République d’Arménie. Par cela, nous avons non seulement exprimé notre appréciation aux personnes travaillant fidèles à cette logique, mais avons également profité de l’occasion pour identifier plus facilement les employés enregistrés et pour l’aider lorsqu’il perd son emploi dans cette situation et a besoin de soutien. Avoir un emploi enregistré est une garantie importante de la protection des droits du travail, et j’exhorte tous les travailleurs à exiger des employeurs qu’ils enregistrent leur emploi et aident le gouvernement à protéger leurs droits du travail.

Chers compatriotes,

Le peuple arménien est connu comme un peuple de travail, créatif et talentueux. Et le peuple arménien, avec son travail et son talent créatif, construira la Patrie de ses rêves. Ce processus a commencé, se poursuivra et se terminera victorieusement, malgré les difficultés causées par la crise.