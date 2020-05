100 000 masques chirurgicaux donnés à Los Angeles au nom de l’Arménie

Pour contribuer à la lutte contre la pandémie, 100 000 masques chirurgicaux ont été donnés à la ville de Los Angeles au nom de la République d’Arménie, informe le consulat général arménien à Los Angeles.

Cela contribuera à atténuer l’épidémie de COVID-19 à Los Angeles et à aider les autorités de la ville à lutter contre le virus. Cette importante initiative vient du célèbre philanthrope arméno-américain Jack Youredjian, fondateur et président exécutif de Western Drug. Lui et son épouse Zarig Youredjian mettent en œuvre des projets réussis à Gyumri - la deuxième plus grande ville d’Arménie - en aidant les familles frappées par le tremblement de terre en matière de logement ainsi qu’en autonomisant de nombreux enfants grâce à la réussite scolaire, à la planification de carrière et à la formation professionnelle.

Grâce à la coordination de Nina Hachigian, ambassadrice adjointe aux affaires internationales de Los Angeles, et de l’ambassadeur Armen Baibourtian, consul général d’Arménie, les masques ont été livrés aux autorités compétentes de Los Angeles. Les masques chirurgicaux ont été fournis aux institutions médicales et aux groupes vulnérables de Los Angeles. Cette initiative a mis en évidence le partenariat solide en évolution entre la deuxième plus grande ville des États-Unis et l’Arménie, qui a été élevé à un nouveau niveau supérieur lors de la visite du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à Los Angeles et l’hospitalité chaleureuse qui lui a été offerte par le maire de Los Angeles Eric Garcetti en septembre 2019.

« La lutte contre COVID-19 a rendu le monde plus petit et les habitants de la planète se réunissent pour affronter cette pandémie meurtrière », a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. « L’Arménie et Los Angeles partagent un lien incassable - et ce généreux cadeau aidera à protéger les habitants de Los Angeles vulnérables et les professionnels de santé qui font preuve d’un courage incroyable et d’une détermination extraordinaire pour sauver des vies. »

Los Angeles abrite l’une des communautés arméniennes les plus importantes et les plus dynamiques du monde. En tant que partie intégrante de la ville, la communauté arméno-américaine est fière de cette double culture et ne ménage aucun effort pour contribuer à son avancement. En commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien en avril 2020, la communauté arméno-américaine de Los Angeles a lancé une collecte de fonds humanitaire 1,5 million de repas pour 1,5 million de vies dans le cadre de la campagne America We Thank You en faveur de Feeding America afin d’honorer le Near East Relief et fournir des repas aux Américains dans le besoin en cette période difficile. La Near East Foundation a été la première organisation non gouvernementale validée par le Congrès des États-Unis qui a pu mettre en commun des ressources pour sauver 132 000 orphelins arméniens et créer plus de 400 centres de traitement des réfugiés, hôpitaux,écoles professionnelles, contribuant ainsi grandement à la survie du peuple arménien. En réponse à America We Thank You, la communauté arméno-américaine à travers le pays a fait don de plus de 5 millions de repas à ce jour.