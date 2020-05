Le député australien Jason Falinski soutient l’initiative de justice conjointe des Arméniens, des Assyriens et des Grecs

Jason Falinski, le député fédéral de Mackellar, a réaffirmé son soutien de longue date à la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec en signant l’initiative de justice conjointe des communautés arméno-australienne, assyro-australienne et gréco-australienne.

Le lancement en février 2020 de la Joint Justice Initiative au Parlement australien a comporté la signature d’un protocole d’accord par le Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), l’Assyrian Universal Alliance (AUA) et l’Australian Hellenic Council (AHC), qui déclare la reconnaissance par l’Australie des génocides arménien, assyrien et grec comme une priorité au nom de leurs communautés.

Jason Falinski, qui a perdu des membres de sa famille dans l’Holocauste, a une communauté arméno-australienne florissante dans son électorat de Sydney qui couvre une partie des plages du Nord. Mackellar comprend la plus grande école de tous les jours de la communauté, le Galstaun College.

Le président du Comité permanent de la Chambre des représentants de l’Australie sur les impôts et les revenus, Jason Falinski soutient depuis longtemps la reconnaissance du génocide arménien et a parlé de la question à plusieurs reprises dans les chambres parlementaires, y compris lors d’un débat marquant le 70e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du génocide en décembre 2018.

« Monsieur Jason Falinski est un ami des droits de l’homme, et a donc été un ami de la reconnaissance nationale australienne des génocides arménien, assyrien et grec depuis son entrée au Parlement en 2016 », a déclaré le directeur exécutif du Comité national arménien d’Australie (ANC-AU), Haig Kayserian. . »Nous remercions M. Falinski d’avoir signé une affirmation de soutien à l’Initiative de justice commune et d’avoir assuré un soutien croissant à l’Australie pour changer sa position en faveur du déni turc vers une position qui se range du côté de la vérité et de la justice", a ajouté Haig Kayserian.

En tant que l’un des premiers membres du Parlement à rejoindre le réseau australien des Amis de l’Artsakh Jason Falinski a également affirmé son soutien aux droits à l’autodétermination des Arméniens du Haut-Karabagh à la Chambre des représentants.

Jusqu’à présent, la Joint Justice Initiative a annoncé le soutien de Jason Falinski, du député Josh Burns, du député John Alexander, du sénateur Andrew Bragg et du député Bob Katter, avec la promesse d’autres annonces à venir.