Démission du ministre de l’Environnement

Le ministre arménien de l’Environnement, Erik Grigorian, a démissionné mardi pour des raisons pour l’heure inconnues.

Grigorian n’a pas expliqué sa démission, qui a été rapidement acceptée par le Premier ministre Nikol Pachinian. Il a été officiellement relevé de ses fonctions par le président Armen Sarkissian.

Pachinian n’a pas non plus commenté publiquement cette démission. Il n’a pas non plus immédiatement nommé de remplaçant à Grigorian.

« Il est du devoir de chacun de protéger l’environnement, quels que soient notre profession, notre domaine de travail et nos préférences », a écrit Grigorian sur sa page Facebook quelques heures avant la confirmation officielle de sa démission.

Grigorian, 40 ans, a été nommé ministre de l’Environnement en mai 2018 à la suite de la Révolution de velours qui a porté Pachinian au pouvoir.

Il a été premier sous-ministre de l’Environnement en 2017-2018. En 2017, il était également assistant du Premier ministre d’alors, Karen Karapetian.