Réouverture de centres médicaux en province après une quatorzaine respectée par les médecins

Un hôpital et une polyclinique dans une petite ville de l’est de l’Arménie reprendront leurs activités aujourd’hui, mercredi 6 mai, plus de deux semaines après que des dizaines de leurs employés ont été infectés par le coronavirus.

Les autorités ont bouclé la ville de Vartenis le 22 avril après y avoir enregistré 47 cas de coronavirus. Elles ont expliqué que 21 des personnes infectées étaient des médecins, infirmières et autres personnes travaillant dans les centres médicaux locaux.

L’un d’eux, un médecin de la policlinique, a été identifié comme la principale source de l’épidémie de COVID-19 dans la (...)