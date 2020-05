L’homme est fort comme un lion. Cet ex-champion du monde de bras de fer est l’un des hommes les plus influents et les plus riches d’Arménie, au centre de tous les regards. Sa chaine de télévision « Ketron » (Centre) fixe davantage les caméras sur lui que sur le reste de l’actualité. Leader du groupe « Arménie Prospère » (Parjavadj Haystan), Gaguik Dzaroukian surnommé « Dodig Gago » il fait l’admiration de beaucoup et l’hilarité du reste de l’Arménie. Celui qui a placé la tête d’un lion en logo de son groupe « Multi Group » cultive cet amour pour ces gros félins. Dans son château-fort des environs d’Abovian, Gaguik Dzaroukian dispose de quelques lions parmi sa collection d’animaux sauvages…

Il a posté sur sa page facebook la photo de 4 lionceaux albinos (dépigmentés) nés dans sa propriété. Des bêtes « d’une espèce rare » écrit-il.

Krikor Amirzayan