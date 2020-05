Hovhannès Berberian (75 ans) emporté par le coronavirus au Canada

Hovhannès Berberian, un Arménien vivant au Canada vient d’être emporté par le coronavirus a indiqué le journal Arevelk. Hovhannès Berberian était né en 1945 en Syrie. Adolescent il s’installe au Liban en compagnie de ses parents. Il perd rapidement son père et débute le travail très jeune pour aider sa famille. Il travaillera en Arabie Saoudite et se mariera pour former une famille. Le couple aura deux enfants. Il reviendra ensuite au Liban et durant les années de guerre en 1976 il émigrera vers le Canada. Il est orfèvre. Durant les sept dernières années de sa vie, Hovhannès Berberian fait face à une paralysie suite à un accident vasculaire cérébral . Mais il luttera. Le coronavirus vient de l’emporter le 3 mai.

Krikor Amirzayan