Le père défenestre son enfant et saute avec son deuxième enfant du 9e étage d’un immeuble à Erévan

Le père défenestre son enfant et saute avec son deuxième enfant du 9 e étage d’un immeuble à Erévan

Nous en savons davantage sur le drame qui s’est joué hier matin à 7h30 à Erévan qui fit trois morts dans des conditions particulièrement tragiques. Les voisins ont découvert hier matin le corps d’un homme et celui de 2 enfants en bas d’un immeuble tous trois tués dans la chute. Après une brève enquête sur place, la police a conclu qu’il s’agissait d’un père gisant dans la cour de l’immeuble avec ses deux enfants, de 5 et 7 ans précipités dans le vide depuis le 9e étage de l’immeuble numéro 91 d’Erévan. Il était divorcé mais avait hébergé avant-hier son ex-femme de 37 ans, leur fille de 8 ans et leur garçon de 5 ans. L’homme a précipité ses enfants dans le vide, avant de sauter à son tour…

Selon les voisins, cet individu vivait normalement, était courtois et n’avait pas de problèmes financiers. Revenu de Russie en Arménie, il vivait de sa pension militaire de l’armée russe relativement décemment. Certains voisins affirment que le couple n’avait pas divorcé. Mais personne ne comprend le geste de ce père de famille qui s’est ainsi suicidé, précipitant dans sa mort ses deux enfants en bas-âge.

La Justice arménienne a ouvert un dossier d’enquête.

Krikor Amirzayan