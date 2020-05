Robert Guédiguian, rédac chef : « Le capitalisme se fout de l’avenir de l’humanité. Il ne contient pas d’idée du monde, pas de morale. »

Le cinéaste marseillais, dont le superbe Gloria Mundi nous avait bouleversé en novembre dernier, nous a raconté par téléphone son confinement dans sa maison à Montreuil, où il vit avec son épouse l’actrice Ariane Ascaride. Stoppé en plein tournage au Sénégal, il ronge depuis son frein, s’activant sur les réseaux sociaux, révisant ses classiques et réfléchissant à l’impact de la situation actuelle sur les rapports humains et la lutte des classes, depuis toujours au cœur de ses films (Marius et Jeannette, La Villa…).

