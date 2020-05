Un homme de mémoire et de transmission

Yves Artinian a consacré sa vie à la transmission de sa passion des sciences et à la mémoire du génocide arménien et de la culture de ses ancêtres. Il s’est éteint à Martigues le dimanche 19 avril 2020 à l’âge de 83 ans.

Il avait choisi de devenir professeur de biologie d’abord au collège Henri Wallon puis au collège Marcel Pagnol à Martigues où il finit sa carrière professionnelle en 1996. Il a accompagné des générations d’élèves martégaux dans la découverte des sciences de la vie. Pour lui, entrer dans une classe, c’était un peu comme monter sur scène. Que de fausses colères, que de tirades chantantes pour garder l’attention de ses élèves et leur transmettre ce savoir qui lui était si cher, lui le fils d’immigrés. Et même encore aujourd’hui certains d’entre eux s’en souviennent, et même si certains pouvaient avoir un peu peur et être impressionnés, tous le respectaient et l’appréciaient pour son authenticité et sa passion.

Ce métier d’enseignant, s’il l’a accompli avec plaisir, il le doit aussi à sa ville, Martigues qui a accueilli ses parents en 1937. Khatchig, petite croix, et Loussaper, celle qui amène la lumière, étaient arrivés en France en juillet 1924 fuyant le génocide arménien et s’étaient d’abord installés à Gardanne. Et c’est à Gardanne qu’Yves vit le jour en 1936. Ses parents l’avaient prénommé Tigrane, nom très populaire en Arménie car porté par plusieurs rois. Mais la sage-femme, bretonne, avait décidé de son propre chef d’ajouter à l’état-civil celui de Yves. Toute sa vie, Yves s’est aussi appelé Tigrane, surtout avec ses parents, ses oncles et ses tantes, ou lorsqu’il allait en Arménie.

C’est en 1977 que l’association des Arméniens de Martigues l’Etang de Berre est créée. Il en sera le Président pendant près de 40 ans. Il aura alors à cœur de faire connaitre et de transmettre la culture arménienne. Des cours d’apprentissage de l’arménien, des cours de danse arménienne, de cuisine seront autant d’occasions de mettre en valeur les traditions arméniennes. Le calendrier annuel était riche de nombreux événements, Tacht Antès, messes, conférences, et l’association participait aussi aux moments forts de la vie culturelle de Martigues, comme par exemple le Festival Populaire. Ces rassemblements conviviaux étaient alors l’occasion de se retrouver, se rappeler, transmettre et célébrer la mémoire arménienne, souvent autour d’un buffet de clôture !

En 1983, une tournée du Football Club de Martigues est organisée en RSS d’Arménie et Yves Artinian y participera comme Président de l’association. Ce sera alors pour lui l’occasion de vivre des moments inoubliables, étant depuis toujours un fervent supporter du FCM. Cet amour du football et du club martégal l’a amené à participer à la création de l’ouvrage « 60 ans de football à Martiques » en 1982 avec une équipe de passionnés éclairés.

Le 7 décembre 1988 marquera à jamais la mémoire des arméniens : en moins de 8 secondes, un séisme d’une magnitude de 6,7 dans la région de Spitak, fait officiellement près de 15000 morts et 530 000 sans-abris. La ville de Martigues se mobilise au travers de la création de Solidarité Martigues Arménie sous l’égide de Monsieur le député-maire Paul Lombard et de ses associations collectant vêtements et produits de première nécessité. L’association des Arméniens de Martigues L’Etang de Berre veillera à l’acheminement en Arménie. Yves Artinian sera aussi frappé personnellement par ce drame avec la perte de deux de ses jeunes cousins, Krikor et Agop, ensevelis sous les décombres à Leninakan.

Pendant toutes ces années, Yves Artinian a veillé à expliquer, donner du sens, rappeler les faits avec pédagogie pour lutter contre deux fléaux : l’oubli et le négationnisme. Il a œuvré avec acharnement et conviction au sein de la communauté arménienne à Marseille et à Paris et bien au-delà auprès des politiques et responsables de l’époque pour faire connaitre et reconnaitre le terrible destin de son peuple.

Et il nous a laissé un ouvrage « Du Kharabagh au sud de la France » publié en 1993, qui retrace le douloureux chemin parcouru par ses parents après les massacres infligés par l’armée turque aux Arméniens en 1915, l’intégration de sa famille en France et les moments de bonheur de toute une vie martégale.

Ces dernières années, sa mémoire avait commencé à l’abandonner, petit à petit, ses souvenirs s’envolaient. Il avait oublié qu’il adorait la pétanque et qu’il parcourait des dizaines de kilomètres pour remporter un tournoi régional avec ses complices de boulodrome. Il avait oublié qu’il pouvait passer des heures à regarder des vieux films italiens ou des westerns. Il avait oublié le prénom de ses sept petits-enfants.

Il nous a quitté et il nous manque mais nous nous rappelons ses paroles à propos des arméniens de Stepanakert après le tremblement de terre de 1988 : « Les gens ont peur d’être oubliés. Ils survivent dans l’attente de la paix. Leur porte reste ouverte et ils offrent à l’étranger le peu de nourriture qu’ils possèdent. J’aime leur silence, leur dignité, leur courage. », et nous sourions.