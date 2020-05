Ce matin à Erévan un homme défenestre du 9e étage de son immeuble ses deux enfants de 5 et 8 ans qui meurent sur le coup

Ce matin à Erévan un homme défenestre du 9 e étage de son immeuble ses deux enfants de 5 et 8 ans qui meurent sur le coup

Tragique fait divers ce matin à 7h40 à Erévan, drame d’un divorce. Un homme de 40 ans, Karen M. a jeté par la fenêtre de son appartement du 9e étage d’un immeuble à Erévan, ses deux enfants, son garçon âgés de 8 ans et sa fille de 5 ans. Ses deux enfants sont morts sur le coup après la chute. L’homme qui venait de divorcer voulait voir ses enfants. Sa femme les avait emmené chez son ex-mari pour la journée. Mais le soir le mari lui avait téléphoné pour dire qu’il était tard et qu’il allait garder les enfants la nuit et les rendre le lendemain, aujourd’hui.

Krikor Amirzayan