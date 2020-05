A Sotchi (Russie), l’international arménien Eric Vardanyan espère revenir sur les terrains dans deux mois

L’international arménien, le milieu de terrain Eric Vardanyan opéré du genou il y a quelques semaines est en convalescence à Sotchi (Russie). « Tout se passait normalement. En avril je devais recourir mais j’ai eu de nouvelles douleurs à mon genou. Et c’est pour cela que mon retour sur les terrains sera quelque peu repoussé (…) je pense revenir sur les stades dans deux mois » dit Eric Vardanyan. A Sotchi, l’international arménien est confiné à cause du coronavirus et les entraînements sont encore à l’arrêt. « J’attends avec impatience la reprise de ces entraînements (…) et reprendre du plaisir en jouant » dit-il et de confier « à Sotchi le club m’a très bien accueilli. Il y a une bonne ambiance collective et je m’entends avec tout le monde ». A Sotchi où évolue Alexandre Karapetyan l’autre international arménien, Eric Vardanyan se sent soutenue et conseillé. « Je reviendra très vite pour disputer les rencontres avec mon équipe » dit Eric Vardanyan plein d’espoir et volonté.

Krikor Amirzayan