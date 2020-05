Mandat d’arrêt délivré contre le PDG de Ucom

Un tribunal d’Erevan a autorisé dimanche les forces de l’ordre à arrêter un riche homme d’affaires. Il s’agit du fils de l’ancien ministre des Finances arménien Gagik Khachatrian, qui a accusé le gouvernement de chercher à spolier illégalement sa famille.

Cependant, Gurgen Khachatrian n’a pas été immédiatement arrêté et on ne savait toujours pas où il se trouvait lundi soir.

La famille Khachatrian a des intérêts commerciaux importants. Le plus visible de ses actifs est l’Ucom, l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile du pays et le plus grand fournisseur d’Internet et de télévision par câble.

Les deux (...)