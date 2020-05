L’Arménie rouvre son économie alors que les décès dus au coronavirus augmentent

Les autorités arméniennes ont recensé lundi le plus grand nombre de décès quotidiens dus à au coronavirus à ce jour, alors que la grande majorité des entreprises arméniennes, y compris de nombreux cafés et restaurants, ont repris leurs activités après la fin du verrouillage national imposé fin mars.

Le Premier ministre Nikol Pashinian a défendu dimanche la décision de son gouvernement de lever les restrictions restantes sur la circulation des personnes et de rouvrir pratiquement tous les secteurs de l’économie arménienne malgré la propagation continue du coronavirus dans le pays. Il a déclaré que la responsabilité de contenir le virus incombe désormais non seulement à son gouvernement, mais aussi aux Arméniens ordinaires.

« Nous annonçons une nouvelle phase décentralisée de la lutte contre le nouveau coronavirus », a déclaré M. Pashinian lors d’une réunion avec le vice-premier ministre Tigran Avinian et le ministre de la Santé Arsen Torosian.

« La principale raison pour laquelle nous optons pour une telle solution est qu’il est maintenant évident que nous aurons de nouveaux cas de coronavirus au moins jusqu’en mars ou avril de l’année prochaine, jusqu’à ce qu’un vaccin soit mis au point », a-t-il déclaré. « Par conséquent, notre défi à partir de demain est de tout faire ... pour que nous puissions vivre avec le coronavirus, plutôt que d’être enfermés, parce que nous ne pouvons pas rester enfermés pendant un an ».

« La nuance la plus importante de la lutte décentralisée est que chaque citoyen arménien assumera la responsabilité de la lutte contre l’épidémie », a ajouté M. Pashinian.

Le Premier ministre a renouvelé ses appels aux citoyens pour qu’ils respectent strictement les règles de distanciation sociale et évitent de se toucher le visage avec des mains non lavées.

Il a admis que la décision de mettre quasiment fin au confinement « crée le risque » d’une propagation plus rapide du virus.

Le ministère arménien de la santé a déjà signalé une augmentation du nombre quotidien de cas de coronavirus au cours des deux dernières semaines. Il a déclaré lundi matin que 121 personnes ont été testées positives au virus au cours des dernières 24 heures, portant le total de malade du COVID-19 du pays à 2.507.

Le ministère a également déclaré que quatre autres Arméniens sont morts du virus, ce qui représente la plus forte augmentation quotidienne du nombre de décès signalés jusqu’à présent. Le nombre de décès dus au COVID-19 dans le pays a donc atteint 39.

Selon Sevan Torosian, 35 patients atteints par le COVID-19 étaient dans un état critique dimanche après-midi.

« Nous pouvons gérer 3 000 à 4 000 cas », a déclaré le ministre de la Santé à Pashinian. « Actuellement, nous avons 850 patients dans les hôpitaux et environ 350 autres [isolés] dans les hôtels. Notre objectif est ... de ne pas dépasser la capacité maximale de l’hôpital et de ne pas avoir à fournir une assistance médicale dans des conditions non hospitalières ».

Sévan Torosian a averti à plusieurs reprises la semaine dernière que les autorités sanitaires ne seront bientôt plus en mesure d’hospitaliser ou d’isoler toutes les personnes infectées. Il a déclaré que cela augmentera le risque d’une nouvelle augmentation des infections.

Tigran Avinian, qui dirige un organe gouvernemental ad hoc chargé de faire respecter l’état d’urgence lié au coronavirus en Arménie, a déclaré dimanche que le gouvernement pourrait à nouveau émettre des ordonnances de maintien à domicile et fermer la plupart des entreprises « en cas de détérioration de la situation ».

Pashinian n’a pas mentionné une telle possibilité lors de sa rencontre avec Avinian et Torosian plus tard dans la journée. Il a affirmé que le gouvernement n’a pas d’autre choix que de mettre fin au verrouillage qu’il a imposé le 24 mars.

« Si nous étions sûrs de pouvoir vaincre l’épidémie après un nouveau mois de confinement des plus sévères, nous pourrions opter pour une telle solution », a déclaré le Premier ministre. « Mais nous avons conclu que cela n’est ni réaliste ni possible. Nos statistiques des deux derniers mois le montrent ».

Les critiques affirment que les autorités n’ont jamais fait appliquer strictement la quarantaine et ont commencé à assouplir les restrictions sur l’activité des entreprises dès le 13 avril, trois semaines seulement après le début de la fermeture économique. Le nombre de cas quotidiens de coronavirus a augmenté de manière significative ensuite en avril, dans un contexte de réouverture progressive d’autres secteurs de l’économie arménienne.

Avec sa dernière mesure qui est entrée en vigueur lundi, le gouvernement a levé son interdiction sur tous les types de fabrication restants, des services tels que la coiffure et le nettoyage, ainsi que le commerce de gros effectué en dehors des centres commerciaux. Les cafés et restaurants qui disposent d’un espace extérieur ont également été autorisés à rouvrir.

Les autres restaurants ainsi que les bars, les boîtes de nuit et les centres commerciaux resteront fermés pour le moment. Le gouvernement n’est pas non plus pressé de faire reprendre les services de transport public à Erevan et dans d’autres villes.

Toutes les entreprises rouvertes doivent se conformer aux exigences de sécurité fixées par le ministère de la santé. En particulier, les employeurs doivent assurer une distance physique entre leurs travailleurs et leurs clients, désinfecter fréquemment les locaux, fournir aux employés des désinfectants pour les mains et mesurer leur température quotidiennement. Les personnes qui ont de la fièvre doivent immédiatement quitter leur lieu de travail et se faire soigner.

Le port de masques faciaux et de gants n’est obligatoire que pour certaines catégories d’employés, notamment les serveurs.