Revue de la presse arménienne du 17 avril 2020

1201 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1201 cas de coronavirus dans le pays dont 402 ont été guéris et 19 patients sont décédés.

Le deuxième avion transportant une grande quantité de matériaux et d’équipements médicaux en provenance de Chine est arrivé en Arménie/ Selon le vice-premier ministre, Tigran Avinian, le deuxième avion transportant une grande quantité de matériaux et d’équipements médicaux (plus de 87 000 vêtements de protection, 24 000 masques médicaux, 20 000 masques de protection KN95, 101 thermomètres, des outils médicaux et du matériel biochimique pour la fabrication de kits de test de coronavirus) en provenance de Chine est arrivé en Arménie. La plupart des équipements médicaux ont été acquis par le Programme alimentaire mondial des Nations unies et d’autres donateurs. Une partie des fournitures médicales a été obtenue grâce au financement de l’État arménien et aux dons de bienfaiteurs chinois.

L’Arménie va produire des kits de test du coronavirus et des appareils de ventilation respiratoire/ Selon Tigran Avinian, l’Arménie commercera à produire des kits de test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le diagnostic du nouveau coronavirus. A cette fin, 100 000 kits de tests réactifs ont été importés de Chine en Arménie et seront fournis à l’Institut de biologie moléculaire de l’Académie nationale des sciences arménienne. Le gouvernement a également alloué 90.000.000 drams au Ministère des hautes technologies pour qu’il fournisse les fonds sous forme de subvention à l’ONG « Engineering Association » pour lancer la fabrication d’appareils de ventilation respiratoire. Le Ministère a accepté environ 300 offres et propositions dans le cadre d’un appel à la conception et à la recherche de productions de ventilateurs. La production devrait commencer dans 4 à 6 mois avec une production de 40 à 50 appareils en un mois. Parlant de la possibilité que la pandémie de coronavirus s’éteigne plus tôt, le Ministre de la Santé a déclaré que même si cela devait arriver, le système de santé aurait toujours besoin des ventilateurs pour les autres patients. Le vice-premier ministre Tigran Avinian a admis que le projet était risqué en termes de dépenses de fonds publics, mais il a qualifié cela de « risque justifié ».

13e programme visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus/ Le gouvernement a approuvé le 13e programme visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus. Le but du programme est d’aider les familles socialement vulnérables confrontées à des problèmes sociaux en raison des difficultés liées à la propagation du coronavirus. Environ 85 000 familles ayant droit à des prestations familiales et sociales en avril 2020 pourront bénéficier de ce programme.

L’exemption de facture d’eau pour les neuf hôpitaux qui traitent les patients atteints de COVID-19/ L’opérateur national d’approvisionnement en eau Veolia Jur a annoncé l’exemption de facture d’eau pour les mois de mars et avril pour les neuf hôpitaux qui traitent actuellement les patients atteints de COVID-19 en Arménie. « Nous remercions les établissements de soins et les travailleurs de la santé pour leur travail héroïque » a déclaré Veolia Jur dans un communiqué de presse.

Retour sur l’affaire de l’archevêque accusé de fraude et de blanchiment d’argent ; réactions du Saint-Siège/ La presse revient sur les accusations de fraude et de blanchiment d’argent portées contre un archevêque influent qui est à la tête du plus grand diocèse de l’Église apostolique arménienne englobant Erevan et la province méridionale d’Ararat (cf. revue du 16 avril 2020). Selon la presse, l’homme d’affaires avec qui Ktchoyan aurait été de connivence pour escroquer un autre entrepreneur serait Ashot Sukiasian. Ce dernier a été condamné en décembre 2017 pour avoir détourné la majeure partie d’un prêt de 10,7 millions de dollars emprunté par son ancien partenaire commercial, Paylak Hayrapetian. Sukiasian s’était engagé à investir cet argent dans l’extraction de diamants en Sierra Leone, mais n’a jamais fait cela. Sukiasian a été arrêté en Géorgie, extradé vers l’Arménie et accusé de fraude, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale en 2014 après que le site des journalistes d’investigation Hetq.am ait découvert que l’argent de Hayrapetian avait été transféré sur les comptes bancaires offshore de plusieurs sociétés enregistrées à Chypre. Hetq.am avait révélé un document censé certifier que l’une de ces entreprises était la propriété conjointe de Sukiasian, du Premier ministre de l’époque, Tigran Sarkissian, et de l’archevêque Ktchoyan. Sarkissian, qui a démissionné de son poste de Premier ministre en avril 2014, et Ktchoyan ont tous deux fermement nié avoir des intérêts dans la société, affirmant qu’elle était enregistrée à leur nom à leur insu. Sukiasian a également affirmé avoir falsifié leurs signatures. Selon le communiqué du Service de sécurité nationale (SSN) publié le 15 avril, Ktchoyan détenait 33% de la société offshore et aurait convaincu Sukiasian de dissimuler son implication dans l’arnaque. Réagissant à ces accusations, le Saint-Siège de l’Église arménienne a exhorté les responsables gouvernementaux et les médias à respecter la présomption d’innocence de Ktchoyan. Il a également qualifié de « suspicieux » le fait que la SSN ait annoncé les accusations contre Ktchoyan un jour après que le Catholicos ait demandé la libération pour raisons de santé de l’ancien Président Robert Kocharian (cf. revue de presse du 15 avril 2020). « Bien que ce fait suscite quelques inquiétudes, le Saint-Siège espère et s’efforcera de veiller à ce qu’une enquête impartiale et complète soit menée dans le cadre de l’affaire pénale » indique le communiqué du service de presse du Catholicos.

Témoignage de Serge Sarkissian devant la commission parlementaire qui enquête sur la guerre d’avril de 2016/ L’ancien Président Serge Sarkissian a témoigné jeudi devant la commission parlementaire qui enquête sur la guerre d’avril de 2016 au Karabakh. La commission ad hoc, dirigée par Andranik Kocharian, un député progouvernemental, a déjà interrogé des dizaines de responsables militaires actuels et anciens. Après son audience d’environ cinq heures tenue à huis clos, Sarkissian a déclaré aux journalistes que l’audience s’était déroulée dans des conditions « très normales » et qu’il était « très heureux d’avoir pu donner des informations supplémentaires sur les hostilités d’avril ». Sarkissian a refusé de donner des détails sur son témoignage, disant qu’il tiendra une conférence de presse approfondie après la fin de l’état d’urgence. Andranik Kocharian, à son tour, a déclaré que l’ex-Président a reconnu les « lacunes » de la partie arménienne en ce qui concerne les opérations de renseignement menées pendant la guerre des quatre jours. Selon Kocharyan, la commission conclura son travail le 4 juin 2020 et publiera son rapport final de l’enquête. Quant à la demande de Sarkissian de lui fournir l’enregistrement vidéo de son audience, Kocharyan a déclaré que la commission fournira l’enregistrement et que Sarkissian ne rendra pas publique l’information sur l’audience avant 2050. A la demande des journalistes, le cabinet de Sarkissian a commenté les déclarations de Kocharyan en indiquant que « la représentation segmentée » des opinions exprimées par Sarkissian lors de l’audience « ne reflète pas pleinement et précisément la formulation faite directement par le Président Sarkissian ».

Lettre du ministre des Affaires étrangères d’Arménie au Secrétaire général de l’ONU/ Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie Zohrab Mnatsakanyan a adressé une lettre à António Guterres, Secrétaire général des Nations unies, réitérant l’engagement de l’Arménie à se joindre à l’appel au cessez-le-feu mondial.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France