Revue de la presse arménienne du 16 avril 2020

1159 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 1159 cas de coronavirus dans le pays dont 358 ont été guéris et 18 patients sont décédés.

D’autres entreprises arméniennes vont reprendre le travail/ Selon Nikol Pachinian, le gouvernement permettra à d’autres entreprises de reprendre la semaine prochaine leurs activités suspendues en raison de l’épidémie de coronavirus. Rappelons que le gouvernement avait déjà rouvert certains secteurs de l’économie (cf. revue du 11 au 14 avril 2020). Pachinian a souligné que l’autorisation sera accordée à condition que les employeurs appliquent les règles de distance sociale et prennent d’autres précautions contre la propagation du virus. Il a parlé notamment de la reprise du travail le 20 avril de l’industrie textile arménienne, orientée vers l’exportation, qui emploie des milliers de personnes. Selon Pachinian, la stratégie du gouvernement est d’apprendre à coexister avec le coronavirus, car cette situation peut durer jusqu’à un an, mais le gouvernement ne peut pas tout fermer pendant un an.

Réactions à la déclaration du Catholicos/ Les médias rendent compte des réactions à la déclaration du Catholicos « qu’il est important que parallèlement à la mise en œuvre de la justice, on prenne toutes les mesures de prévention, y compris le changement de mesure préventive [de Robert Kocharyan] pour protéger sa santé d’autres complications en cette période de pandémie » (cf. revue de presse du 15 avril 2020). La porte-parole du Premier ministre, Mane Gevorgyan, a indiqué que « Le gouvernement arménien n’a aucun commentaire à faire sur les souhaits et les espoirs de Sa Sainteté ». Gevorgyan a noté dans ce contexte le fait que le porte-parole du Catholicos, le révérend Vahram Melikian, s’était formellement porté garant de Samvel Mayraperian, un homme d’affaires inculpé dans le cadre de l’affaire de corruption contre Kocharian [En janvier 2019, les forces de l’ordre ont autorisé Mayrapetian à suivre un traitement médical en Allemagne. Melikian et un éminent universitaire avaient garanti par écrit que Mayrapetian retournerait en Arménie une fois son traitement dans une clinique allemande terminé, mais les enquêteurs ont déclaré début mars que le magnat refuse désormais de revenir]. La porte-parole du Premier ministre a déclaré que le gouvernement s’attendait à ce que le siège de l’Église apostolique arménienne « réévalue » la garantie signée par le porte-parole du Catholicos. Les partisans du gouvernement se sont tournés vers les médias sociaux pour condamner le Catholicos de manière très ferme. Gevorg Gorgisian, un député du parti d’opposition « Arménie lumineuse » a dénoncé les attaques verbales. Selon lui, bien qu’il soit légitime de demander au Catholicos pourquoi il n’a pas fait de telles déclarations dans le passé et pourquoi il les fait maintenant, cela doit être fait avec le plus grand respect. Le Saint-Siège a défendu la position du Catholicos qui est « en accord avec la mission et les valeurs humanistes de l’Église ». « Par conséquent, il n’est pas approprié de politiser la position de Sa Sainteté et de s’engager dans des débats stériles » indique le communiqué publié plus tard mercredi.

Le Service de sécurité nationale porte des accusation contre un vicaire du diocèse patriarcal/ Dans son communiqué du 15 avril, le Service de sécurité nationale (SSN) indique qu’une affaire pénale a été initiée contre le vicaire du diocèse patriarcal d’Araratian, l’archevêque Navasard Ktchoyan. Selon le SSN, en été 2010, Ktchoyan, agissant de concert avec son filleul, sous l’excuse fallacieuse d’augmenter la productivité dans le cas d’un investissement de 12 000 000 $ dans ses mines de diamants en Afrique, a suscité l’intérêt d’un entrepreneur arménien pour réaliser l’investissement mentionné. D’après le SSN, Ktchoyan a obtenu le droit à des biens immobiliers appartenant à l’entrepreneur et à ses proches, a obtenu et possédé librement de grandes quantités d’argent en dissimulant et en déformant la source, le mouvement et la pertinence de ces fonds par le biais de plusieurs transactions, transferts et conversions bancaires et commerciales. Selon le SSN, pour légaliser les revenus tirés du crime, Ktchoyan a utilisé la société établie dans une zone offshore au printemps 2010 dont 33% des actions lui appartiennent. Une signature pour ne pas quitter le pays a été choisie comme mesure préventive contre Ktchoyan. Ktchoyan n’accepte pas l’accusation portée contre lui et déclare que l’affaire est fictive. Le vice-président du Parlement, Alen Simonian, a démenti les rumeurs selon lesquelles cette affaire a été initiée en réponse à la déclaration du Catholicos sur Kocharyan. Il a fait valoir que l’affaire a été initiée le 13 avril tandis que la déclaration du Catholicos a été faite le 14. Simomnian a cependant accusé le Catholicos d’essayer de faire pression sur les tribunaux arméniens, car, selon lui, dans un pays ou 98% de la population est chrétienne, une telle déclaration du Chef de l’église peut être considère comme une pression sur les juges chrétiens. « Pendant des décennies, il n’est pas intervenu dans l’emprisonnement de diverses personnes » a déclaré Simonian, en référence aux opposants politiques des anciens gouvernements arméniens. Selon lui, le Catholicos a gardé la silence alors « tandis que toutes les personnes sont égales ». Simonian a appelé l’Église à ne pas « se mêler » dans les affaire juridique et dans la politique.

Les autorités arméniennes félicitent le nouveau « Président » du Karabakh/ Les médias rendent compte des messages de félicitations du Président arménien, Armen Sarkissian et du Premier ministre Nikol Pachinian adressés au nouveau « Président » du Karabakh Arayik Harutyunyan (cf. revue de presse du 15 avril 2020). Le Ministère arménien des Affaires estrangères a également publié un communiqué a cet égard indiquant que « La République d’Arménie coopérera étroitement avec les autorités représentant le peuple du Karabakh dans le processus de paix et soutiendra constamment la réalisation du droit du peuple du Karabakh à l’autodétermination sans aucune limitation ».

Gazprom a répondu que les contacts sur la question de prix de gaz se feront au niveau gouvernemental/ Le vice-premier ministre Mher Grigorian a déclaré mercredi que le monopole russe Gazprom a répondu à la proposition du gouvernement arménien d’entamer des discussions sur la réduction du prix du gaz naturel russe fourni à l’Arménie (cf. revue du 01 avril 2020 ; cf. revue du 02 avril 2020 ; cf. revue du 07 avril 2020). Selon Grigorian, le groupe russe Gazprom a répondu qu’il maintenait la question au centre de son attention. « Dans le même temps, la lettre [de Gazprom] indique que les contacts sur la question se feront au niveau gouvernemental ».

Le Parlement adopte la loi sur la confiscation des biens illégaux/ Le Parlement a adopté en deuxième et dernière lecture un projet de loi sur la confiscation des biens illégaux. Selon les autorités, l’adoption de la loi permettra à l’autorité compétente - le bureau du procureur général -, d’étudier la légalité de l’acquisition de biens et de présenter une demande de confiscation de ces biens s’il est découvert que les biens acquis ne sont pas justifiés par des sources de revenus et dont la valeur dépasse le seuil de 50 millions AMD.

La télévision publique arménienne a de nouveau été autorisée à diffuser des spots publicitaires/ Le Parlement a approuvé des amendements à la loi réglementant la diffusion de la télévision et de la radio et a rétabli le droit de la télévision publique à diffuser des publicités commerciales. La télévision publique aura le droit de diffuser des publicités d’une durée maximale de 5 minutes pendant une heure de diffusion. Les publicités sociales seront diffusées gratuitement de 00:00 à 18:00. Les publicités pour les jeux d’argent et les boîtes de nuit sont interdites.

PM : Le Comité de l’aviation civile pourrait devenir une institution autofinancée/ Selon Nikol Pachinian, le Comité de l’aviation civile d’Arménie pourrait devenir une institution autofinancée, comme le Comité d’État du cadastre des biens immobiliers. Selon lui, tous les pays fournissent des licences payantes pour l’exploitation de vols. En Arménie, la procédure est gratuite puisque le Comité, en tant qu’institution de l’État, est financé par le gouvernement. D’après Pachinian, il est prévu de modifier le statut du Comité d’aviation.

Des scientifiques arméniens ont développé une nouvelle génération de désinfectant sans chlore/ Le désinfectant, appelé Bioxyl-2, est à base d’oxygène actif, ne contient pas de chlore et est très efficace, ainsi qu’écologique et peu coûteux.

