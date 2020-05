Bourse annuelle pour les jeunes talents arméniens

La Fondation Music for Future, qui cherche à identifier et à soutenir des représentants talentueux de la culture et de l’art, offre une bourse nominale annuelle aux jeunes musiciens âgés de 10 à 16 ans. Des bourses sont accordées pour les spécialités suivantes : violon, alto, violoncelle, flûte, hautbois, basson , cor, trompette, trombone, batterie, piano, harpe.

Lors de la sélection, le jury international examinera les candidatures de jeunes musiciens de toutes les régions d’Arménie et d’Erevan, parmi lesquels les dix premiers seront sélectionnés.

Les bénéficiaires recevront une bourse nominale d’un an. En outre, chaque boursier aura la possibilité d’assister gratuitement à tous les concerts et répétitions de l’Orchestre symphonique d’État d’Arménie, ainsi qu’aux master classes d’artistes et de musiciens organisées par l’Orchestre. Une fois par an, ils se rendront à l’étranger pour participer à des master classes d’artistes et de conférenciers de renommée mondiale. De plus, ils auront la possibilité de participer à des master classes en ligne de haut niveau au cours de l’année.

« La Fondation et ce projet de bourses visent à encourager et à promouvoir les jeunes talents. Une approche individuelle de chaque participant nous permettra de contribuer plus efficacement à leur développement en tant que musiciens. Les jeunes ont besoin de conditions pour leur développement personnel et nous leur créons l’opportunité. Ils ont juste besoin de faire preuve d’aspiration et de diligence, et nous leur ouvrirons les portes de la musique du monde », a noté Sergey Smbatyan, le directeur musical de la bourse et le directeur artistique et chef principal de l’Orchestre symphonique d’État arménien.

La date limite d’inscription est le 22 mai.

Les conditions et conditions pour postuler à une bourse sont disponibles sur le site Internet de la Fondation .

http://www.m4f.foundation./