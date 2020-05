35 fédérations sportives en Arménie reprennent l’entraînement

Depuis hier lundi 4 mai, 35 fédérations sportives incluses dans le programme d’aide de l’État ont été autorisées à reprendre les entraînements et rouvrir les camps d’entraînement des équipes nationales de différents groupes d’âge (adultes, jeunes et junior), en suivant les instructions du bureau du commandant et du ministère de la Santé de la République d’Arménie.

Selon le ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie pour prévenir de la pandémie de coronavirus, en particulier, une personne responsable est ésignée par la direction de l’installation sportive qui contrôle la désinfection, l’enregistrement de l’état de santé des sportifs et des visiteurs. Dans différents domaines de l’installation sportive il est impératif de trouver des désinfectants, des serviettes, des poubelles. Chaque jour, à une heure précise, les surfaces de contact fréquentes doivent être désinfectées. Les bouteilles et les serviettes pour les athlètes doivent être individuelles. Pendant l’entraînement, il ne devrait pas y avoir un attroupement des athlètes. L’entrée dans une installation sportive sera interdite.