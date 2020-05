La diaspora connectée : les Arméniens d’Espagne soutiennent les efforts locaux de lutte contre le coronavirus

À la suite de la pandémie mondiale de COVID-19, le Haut Commissaire aux affaires de la diaspora Zareh Sinanyan a été obligé d’annuler les visites à venir dans les communautés de la diaspora arménienne mais ce dernier a toutefois voulu maintenir les liens.

À cette fin, le Haut-Commissariat, dirigé par Zareh Sinanyan, a lancé « Diaspora Connected », un programme qui mettra en relation des représentants des communautés de la diaspora du monde entier par le biais de vidéoconférences en ligne, dans le but de maintenir les connexions, d’identifier et de résoudre les problèmes et approfondir la coopération.

La première conférence a eu lieu avec des représentants de la communauté arménienne d’Espagne. Le Haut Commissaire Zareh Sinanyan a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné l’importance de maintenir et de cultiver une forte connexion Arménie-Diaspora quelle que soit la situation dans le monde.

Au cours de la conférence, les membres de la communauté hispano-arménienne ont discuté des réalités de la communauté arménienne en Espagne, de l’étendue de leurs activités et des problèmes auxquels ils sont confrontés.

Ils ont noté que la communauté arménienne a soutenu les autorités locales dans la lutte contre le virus en proposant un certain nombre d’initiatives, notamment la préparation de masques de protection gratuits, la fourniture de nourriture aux communautés vulnérables et l’organisation du transport gratuit des professinnels de santé.

Ils ont également noté qu’il y avait des personnes infectées au sein de la communauté arménienne qui suivaient un traitement. Dans ces conditions les groupes d’enseignement de l’arménien, des échecs et de peinture ont lieu à distance.

Des représentants de la communauté ont souligné l’importance de l’initiative du Bureau pour la communauté, en particulier dans ces conditions, puisqu’un secteur de la communauté arménienne s’est senti négligé par l’administration précédente. Ils se sont également déclarés particulièrement préoccupés par le fait que l’assimilation des hispano-arméniens progresse à un rythme croissant. D’une part, les familles d’immigrants récents ne sont souvent pas diligentes de cette manière, d’autre part, la communauté n’a pas de structures traditionnelles, telles que des centres culturels ou des écoles quotidiennes pour empêcher l’assimilation. Malgré tout cela, de nombreux jeunes arméniens locaux veulent retourner travailler dans leur pays d’origine.

En outre, les représentants de la communauté ont soulevé un certain nombre de préoccupations, en particulier concernant le manque d’organisation au sein de la communauté, empêchant l’assimilation, les retards dans la livraison des manuels scolaires d’Arménie, la double nationalité et la conscription.

La prochaine vidéoconférence a présenté la communauté arménienne de Belgique. Des dizaines de représentants de diverses organisations communautaires, éducatives, culturelles et politiques y ont participé. Nicolas Tavitian, président du Comité des Belges-Arméniens, président de « Inside Europe » et directeur du bureau de l’UGAB Europe, a présenté la communauté et a noté que 50 organisations arméniennes opèrent dans toute la Belgique et que la communauté belgo-arménienne célébrera son 100e anniversaire en deux ans.

Le Haut Commissaire Zareh Sinanyan a salué l’organisation de la communauté et son unité exemplaire. Par la suite, le commissaire a évoqué la situation en Arménie, notamment les restrictions, les défis économiques et l’impact social du coronavirus. Présentant les programmes du bureau et leurs modifications éventuelles, Zareh Sinanyan a noté que la mise en œuvre du programme « Step to Home » pourrait être reportée, un certain nombre de visites communautaires ont été annulées et que les conférences se tiendront probablement en ligne. Le programme iGorts, pour lequel 800 spécialistes de la diaspora ont postulé, a été reporté pour commencer en septembre. Le Haut Commissaire a également évoqué les objectifs du bureau : renforcer les liens entre l’Arménie et la diaspora, maximiser la collaboration et la coopération mutuelles, créer les conditions nécessaires au rapatriement,promouvoir l’investissement et améliorer le secteur de l’investissement.

Par la suite, des représentants de la communauté ont posé des questions au Haut Commissaire, en particulier concernant la loi et la stratégie de rapatriement, les privilèges accordés aux rapatriés, le soutien aux investissements et la préservation de l’identité arménienne.

En réponse à une question sur les relations entre la diaspora et l’État, Zareh Sinanyan a noté qu’une Arménie forte est la garantie de la longévité de la diaspora et que le développement et le renforcement continus du pays aideront à résoudre les problèmes au sein de la diaspora.

Concernant la préservation de l’arménien occidental, le commissaire a souligné qu’il devrait également être largement enseigné en Arménie et que la patrie devrait devenir un centre d’enseignement de la langue.

Il convient de noter que la connexion de suivi est maintenue avec tous les participants aux vidéoconférences et que la coopération est continue.