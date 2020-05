Zohrab Mnatsakanyan : la reconnaissance internationale reste la priorité de la diplomatie arménienne

La reconnaissance internationale du génocide arménien de 1915 et sa condamnation continue d’être la priorité de la diplomatie arménienne a indiqué hier 4 mai Zohrab Mnatsakanyan le ministre arménien des Affaires étrangères lors une réunion avec la Commission permanente des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Le chef de la diplomatie arménienne avait un peu plus tôt déclaré que la reconnaissance du génocide des Arméniens est un pas important pour la prévention des crimes car « les crimes impunis peuvent se reproduire » dit Zohrab Mnatsakanyan. La diplomatie arménienne est aujourd’hui avec les forces de la diaspora l’un des acteurs essentiels de cette reconnaissance du génocide arménien par de nombreux parlements, sénats et pays de la planète.

Krikor Amirzayan