La Turquie dément avoir harcelé un hélicoptère grec

Ankara, 4 mai 2020 (AFP) - La Turquie a démenti lundi que sa chasse ait

harcelé un hélicoptère militaire transportant un ministre grec, affirmant

qu’Athènes cherchait à « attiser les tensions » en formulant une telle

accusation.

Le ministère grec des Affaires étrangères a condamné dimanche "le

harcèlement provocateur" en mer Egée par des avions de chasse turcs d’un

hélicoptère de l’armée grecque qui transportait le ministre de la Défense

Nikos Panagiotopoulos et le chef d’état-major de l’armée grecque, le général

Konstantinos Floros, qualifiant cet acte d’« inacceptable ».

Ankara a démenti tout « harcèlement » par la voix du porte-parole du

ministère turc des Affaires étrangères, qui a affirmé que les avions turcs

« menaient des activités de routine en mer Egée ».

"Ce pays (la Grèce) n’a rien à gagner à essayer d’attiser les tensions en

dramatisant des vols de routine", a-t-il ajouté.

Le ministre et le chef d’état-major grecs effectuaient une visite dimanche

des avant-postes militaires situés sur des îles grecques dans le sud-est de la

mer Egée, selon une source militaire grecque.

Selon l’Agence de presse grecque (Ana), deux avions turcs ont survolé en

fin de matinée à 3.500 pieds d’altitude l’îlot de Inoussses après le décollage

de l’hélicoptère grec. Un peu plus tard ces mêmes appareils ont survolé

Agathonissi, un autre îlot proche grec à 1.700 pieds d’altitude.

Les frictions entre la Grèce et la Turquie sont fréquentes en mer Egée,

faisant régulièrement monter la tension dans cette zone aux frontières

disputées.