Rénovation de 72 maisons construites par les architectes Arméniens et Grecs dans la région d’Alinordu sur la mer Noire

Les architectes Arméniens de la famille Balian sont très connus en Turquie avec notamment la construction au milieu du 19e siècle du Palais des sultans Dolmabahce sur les rives européennes du Bosphore. Mais l’Empire ottoman compta des milliers d’architectes Arméniens et Grecs, connus ou méconnus.

Au cours des 10 dernières années dans les localités d’Altinordu, Ounyé et Fatsa dans la région d’Ordu (au centre de la Turquie face à la mer Noire) 72 maisons, œuvres d’architectes Arméniens et Grecs furent rénovées écrit le site Ermenihaber. Ces constructions datant du 19e siècles ont été rénovées à partir de 2020. Avec 8 habitations la première année puis progressivement pour atteindre 30 maisons en 2019. La majeure partie de ces maisons habitées jadis -avant le génocide- par des Arméniens et des Grecs se trouvent dans la rue Menekché et le boulevard Setke Djan du quartier de Tachbach de la région d’Altinordu. Ces éléments du patrimoine arménien et grec sont aujourd’hui spoliés par la Turquie, héritière de l’Empire ottoman.

Krikor Amirzayan