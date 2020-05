Le maréchal Hamazasp Babadjanian et le maréchal Hovhannès Baghramian figurent dans l’album de la Russie consacré aux héros de la Seconde Guerre mondiale

A l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre -Seconde guerre mondiale- le ministère russe de la Défense a publié un album sur les héros et les grands généraux et maréchaux de l’Union soviétique lors de la guerre 1939-45. Dans cet album figurent des Arméniens « Héros de la Victoire ». Parmi les photos, celles du maréchal Hamazasp Babadjanian et le double héros de l’Union soviétique le maréchal Hovhannès Baghramian.

Le maréchal Hamazasp Babadjanian est photographié dansant en compagnie de son épouse et le maréchal Hovhannès Baghramian dans une maison en vacances. Les Arméniens étaient près de 500 000 en Union soviétique à lutter contre les Allemands en 1939-45 dont 200 000 disparurent lors de cette guerre.

Krikor Amirzayan