Accord opep+ : Plusieurs pays dont l’Azerbaïdan annoncent d’importantes baisses de leur production pétrolière

Avec l’entrée en vigueur de l’accord conclu entre les 23 membres de l’Opep-Non Opep, vendredi, plusieurs pays signataires ont annoncé d’importantes baisses de leur production pétrolière, selon les données publiées par l’OPEP sur son site web. Il s’agit notamment de l’Azerbaïdjan, les Emirats arabes Unis et le Kuwait qui ont annoncé des baisses de le leur production pétrolière et ce en application de l’accord conclu le 12 avril dernier.Ainsi, la compagnie pétrolière de l’Azerbaïdjan « SOCAR » a annoncé d’importants plans d’ajustement de la production de pétrole pour 2020, 2021 et 2022 dans le cadre des engagements de l’Azerbaïdjan à l’accord volontaire d’ajustement de la production conclu le 12 avril dernier. Pour leur part, les Emirats arabes unis ont affirmé leur engagement à appliquer l’accord Opep+.Dans ce cadre, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a informé ses clients dans une lettre de son intention d’ajuster volontairement sa production de pétrole brut en mai et juin 2020. « Les ajustements prévus sont conformes à l’engagement des Emirats arabes unis en faveur de la stabilité du marché pétrolier et aux accords conclus lors des réunions ministérielles extraordinaires de l’Opep et non-Opep tenues le 9 et 12 avril 2020 », ajoute la même source. Pour le Kuwait, sa Compagnie Kuwait Petroleum Corporation a informé ses clients d’une réduction de 22% de

