Athènes, 3 mai 2020 (AFP) - Athènes a « condamné le harcèlement provocateur »

dimanche d’un hélicoptère de l’armée grecque en mer Egée avec à bord le

ministre de la Défense Nikos Panagiotopoulos par des avions de chasse turcs en mer Egée.

"Nous condamnons fermement le harcèlement par des appareils turcs de

l’hélicoptère qui transportait le ministre de la Défense Nikos Panagiotopoulos

et le chef d’état-major de l’armée grecque, le général Konstantinos Floros", a

indiqué dans un communiqué le ministère grec des Affaires étrangères.

Le ministère a qualifié « cet acte d’inacceptable » et appelé la Turquie à

"œuvrer dans le cadre de bon voisinage comme les autres pays de la région, en

respectant le droit international au lieu de le violer systématiquement".

Le ministre et le chef d’état-major effectuaient une visite dimanche des

avant-postes militaires sur des îles grecques dans le sud-est de la mer Egée,

selon une source militaire.

Selon l’Agence de presse grecque (Ana), deux avions turcs ont survolé

dimanche en fin de matinée à 3.500 pieds d’altitude au dessus de l’îlot de

Inoussses après le décollage de l’hélicoptère grec. Un peu plus tard ces mêmes

appareils ont survolé Agathonissi, un autre îlot proche grec à 1700 pieds

d’altitude.

Les patrouilles de l’aviation grecque et l’interception des avions turcs en

mer Egée, qui sépare la Grèce et la Turquie, sont fréquentes, Les deux pays se

disputent de leurs droits de souveraineté, Athènes accusant souvent son voisin

et allié au sein de l’Otan de violer son espace aérien et maritime.

Ces interceptions sont parfois à l’origine d’accidents graves : le dernier

en date s’est produit en avril 2018 quand un pilote de chasse grec avait

trouvé la mort dans le crash de son appareil en Egée en rentrant d’une mission

d’interception des avions turcs.