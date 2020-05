Mika Apamian : il remixe Charles Aznavour, Queen et bien d’autres en direct de chez lui !

Evoquant le thème du confinement, de nombreuses parodies fleurissent ici et là sur la toile... Dont celle de Mika Apamian, jeune et talentueux auteur-compositeur-interprète.

Sur sa chaîne YouTube, ce dernier a décidé de réaliser une parodie par jour concernant la période si particulière que nous traversons. Exit le caractère préoccupant, il est juste question de se changer les idées et de s’en payer une bonne tranche. S’il a commencé par remixer Charles Aznavour, il a ensuite enchaîné avec du Stéphane Eicher, Patrick Bruel, Angèle, Daniel Balavoine, … et bien d’autres ! Mikaël s’en donne à cœur joie.

Dans On s’met minable sur l’air du tube culte de Queen Don’t stop me now, il décrit la nostalgie des barbecues, apéritifs et autres réunions conviviales entre amis !

D’origine arménienne, il entend dans son enfance les musiques de ce pays, ainsi que celles de la Grèce, pays dans lequel son père est né. Dès ses 8 ans, Mika Apamian commence à étudier la guitare classique au conservatoire. Jean Ferrat, Johnny Clegg, Giorgos Dalaras, et le Top 50 constituent la bande originale de ses premières années. À 15 ans, la guitare éléctrique vient remplacer les cordes en nylon. Il commence à créer des chansons avec le groupe Mannaman Mac Lyrr. À 20 ans, après être passé par la faculté des sciences, il décide de se consacrer à la musique. Il obtient une licence de musicologie, et développe sa palette d’instruments en étudiant le piano, les percussions et le violoncelle. Ses premiers cachets, c’est le bal musette le dimanche après-midi, dans les guinguettes mythiques du Val de Marne. Il monte ensuite un orchestre de variétés qu’il dirige pendant 4 ans. En 2011, il décide de défendre un projet plus personnel et commence l’écriture de chansons. Il s’entoure notamment de Ken Parassouramin à la batterie, son ami de tournées avec Chevry, rencontré en musicologie, et de Morgan Michaud à la basse, compère des concerts donnés dans les bars. Ensemble, ils donnent vie à ses musiques et ses textes. Durant un an et demi, il enregistre et mixe lui même dans son home studio. Son premier album L’Année Du Taureau, voit le jour en février 2014.

En 2020, sa série de vidéos de « La Grand Confinement » rencontre un vif succès sur les réseaux sociaux. Plus d’infos : https://www.facebook.com/mikaapamianofficiel