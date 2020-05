Premières mesures d’assouplissement du confinement en Arménie : la bonne décision ?

L’annonce d’un début de retour à la normale est tombée vendredi 1er mai, alors même que le nombre de cas d’infection au Covid 19 continuait d’augmenter, 2148 au total, dont 134 puis 82 nouveaux cas détectés en deux jours. Le déconfinement et la levée de l’état d’urgence sont toujours fixés au 15 mai, cependant, dès aujourd’hui lundi 4 mai, les cafés et restaurants qui disposent de terrasses ont reçu le droit de reprendre leurs activités, idem pour beaucoup d’entreprises. Plus inquiétant : des magasins de détail, aux espaces pourtant souvent restreints, peuvent aussi rouvrir, pareil pour les très indispensables salons de coiffure. Seuls les grands centres commerciaux restent eux portes closes. Les contrôles de déplacement, avec les autorisations de sortie, sont aussi suspendus, ce qui d’ailleurs ne fait qu’entériner ce que l’on constatait depuis la semaine dernière, à savoir, avec le retour du beau temps, de plus en plus de monde dans les rues de la capitale, des enfants et leur mère dans les parcs et, de fait, une circulation des véhicules vers les provinces quasi normale. En revanche, les transports publics restent eux à l’arrêt. Le gouvernement a donné des consignes aux entreprises - distanciation, port du masque - et, ce week end, les restaurateurs qui préparaient les terrasses, nettoyant le mobilier aux jets d’eau, se trouvaient donc face à une difficulté évidente : mettre tables et chaises à bonne distance sur des terrasses qui, souvent, cherchent avant tout à rentabiliser l’espace.

La veille de cette annonce, jeudi dernier, le vice-Premier ministre Tigran Avinyan, qui dirige également le centre national opérationnel de lutte anti-Covid, a cependant prévenu que cette réouverture partielle serait bloquée si jamais des « conséquences dangereuses » apparaissaient « dans les jours ou les semaines à venir ». A combien de nouveaux cas se chiffre ces « conséquences dangereuses » ? Cela n’a pas été précisé…

On notait bien sûr depuis le 25 avril, après des cérémonies de commémoration du génocide strictement interdites au public, non pas tant un relâchement qu’une augmentation réelle de la circulation des gens en ville. En cause : après des semaines pluvieuses, habituelles en début de printemps, le soleil a refait son apparition, l’air s’est aussi réchauffé, et les lieux habituels de promenade, notamment dans les parcs, ont vu réapparaître les familles. Interrogés par de nombreux confrères, beaucoup d’Arméniens expliquaient garder leurs distances d’un groupe à l’autre dans ces espaces, certains portant systématiquement un masque, bref, prendre des précautions, mais presque tous allaient bien dans le sens de l’approbation de ce déconfinement progressif. A noter que les établissements scolaires et universitaires restent eux fermés.

On l’aura compris : l’Arménie procède à un réel test et, surtout, tente de pallier les très sérieuses difficultés économiques que la crise du Covid fait peser sur le pays. Beaucoup d’emplois restent ici journaliers et, surtout, non déclarés, le Premier ministre ayant exhorté les entreprises, mais sans leur imposer de sanctions, de justement déclarer leurs employés il y a quelques jours. Un phénomène qui touche de nombreux salariés, sans protection sociale, et qui signifie que rester confinés chez soi est aussi ne plus avoir de revenus du tout dans nombre de foyers. Masques et gels hydroalcooliques sont disponibles en abondance, pas certain que tous les portent sauf obligation dans les entreprises dans lesquelles ils vont donc recommencer à travailler aujourd’hui. Ceci alors que les chiffes publiés ce lundi 4 mai au matin font état de la poursuite de l’augmentation des cas : 2507 cas positifs, soit 121 de plus que samedi, 39 morts – 4 décès de plus – contre 36 personnes guéries, soit 1071 au total depuis le début de l’épidémie.

Texte : Laurence Ritter / Photos : Max Sivaslian