L’Arménie a enregistré 4 décès du coronavirus au cours des 24 dernières heures

Alors que les cas de malades atteints par le coronavirus en Arménie avait fait une progression importante ces derniers jours et l’infection de 320 membres du personnel soignant révélé, la mortalité des patients atteints par le virus vient également de faire un bond spectaculaire. Le Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses dépendant du ministère arménien de la Santé vient d’annoncer ce lundi matin, la mort de 4 patients au cours de la dernière journée. Ainsi le total des décès par l’infection du coronavirus s’élève désormais à 39 personnes. Les 4 patients morts sont une femme de 71 ans et 3 hommes de 66, 79 et 83 ans.

Le nombre de patients atteints est au total de 2 597 dont 1 071 sont guéris et 1 393 sont en soins. L’Arménie a procédé au total à 24 942 tests.

Krikor Amirzayan