Le cadre invisible de Kim Kardashian et Selena Gomez expose pour la première fois

La page officielle Instagram de Paper Magazine a publié une nouvelle photo et dévoilé le célèbre magnat du maquillage et homme d’affaires Kim Kardashian et le cadre peu connu de la chanteuse pop Selena Gomez pour la première fois.

lire la suite...

https://www.urban-fusions.fr/2020/04/20/le-cadre-invisible-de-kim-kardashian-et-selena-gomez-expose-pour-la-premiere-fois/